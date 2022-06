VIDÉO : les supporters de l'USAP envahissent la pelouse du stade de Mont-de-Marsan

Ils étaient près de 3 500 Catalans à avoir fait le déplacement pour applaudir l'USAP ce dimanche, au stade Boniface à Mont-de-Marsan, et ils ont bien fait. Ils ont pu assister à la victoire de l'USAP (41-16), qui arrive à se maintenir en Top 14.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Une scène d'explosion de joie a retenti dans le stade au coup de sifflet final. Sur les 3 500 supporters présents, plusieurs centaines ont sauté les barrières pour rejoindre la pelouse et acclamer les joueurs. "Merci, merci, à eux, ils le méritent", tonne Charlotte, les larmes aux yeux.

Il faut dire que les supporters sang-et-or ont fait concurrence à ceux du Stade montois, les drapeaux et chants catalans ont rempli les tribunes et le pesage. "On est chez nous !", martelaient-ils, "On fait comme si on était à Aimé-Giral", souffle un Perpignanais venu pour la journée.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Des centaines de supporters ont d'ailleurs fait le déplacement pour la journée uniquement, départ le dimanche matin et retour après la fin du match, ce qui correspond à près de 10 heures de trajet aller-retour. Un déplacement qui n'a pas fait peur à Eric : "Quand on voit le capitaine qui montre la voie, avec des mecs qui donneraient tout sur le terrain, clairement, on a envie de les encourager. Et même si on va rentrer à deux heures du matin et qu'ensuite, on va travailler le matin et bien, on est là !"