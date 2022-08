Selon les informations de France Bleu Roussillon, l'USAP ne veut plus que son pôle espoirs USAP Formation reste dans la cité Clodion. Après les récents événements et les coups de feu, c'est en urgence que le club cherche à reloger ses jeunes joueurs.

Perpignan : L'USAP veut sortir au plus vite son pôle espoir du Bas-Vernet

Les récents événements ont mis en avant un certain ras-le-bol des riverains dans le quartier du Bas-Vernet. Il règne un sentiment d'insécurité qui ne fait que s'accentuer. Il y a huit jours, un jeune homme de 17 ans est mort, tué par balles, un autre de 21 ans a été blessé.

Quelques jours plus tôt, il y avait déjà eu des coups de feu dans le quartier. Ce jour-là, un jeune joueur de l'USAP, fraîchement arrivé au club et au centre, a été témoin de la scène. Choqué, il a été relogé expressément. Désormais, selon les informations de France Bleu Roussillon, le club veut rapidement rapatrier les salariés de l’USAP Formation à Aimé-Giral et reloger tous ses jeunes joueurs ailleurs.

Présent depuis bientôt 20 ans

Depuis 2003, au cœur de la cité Clodion, l'USAP Formation a ses bureaux et loue un bâtiment dans lequel elle regroupe des salles de cours, quelques bureaux où travaillent une dizaine de salariés et ,surtout, dans ce bâtiment une vingtaine de jeunes espoirs du club sont hébergés.

Depuis plusieurs années, l'USAP manifeste son désir de quitter les locaux, peu reluisants et peu fonctionnels, pour un centre beaucoup plus moderne. Il y a eu des projets, des idées mais pour l'instant toujours rien ne voit le jour.

Dans un premier temps, la dizaine de salariés de 'USAP Formation" devraient donc rejoindre Aimé-Giral pour travailler en semaine dans des bureaux provisoires qui seront installés dans les loges du stade. Pour les joueurs c’est moins simple.

L'Institut de Formation en Soins infirmiers va-t-il aussi quitter le quartier ?

Des courriers ont été envoyés à la Préfecture et avec le soutien de la Mairie de Perpignan, l'USAP association veut reloger ses jeunes. Elle cherche activement une solution rapide, pas trop loin d'Aimé-Giral : un lieu pour accueillir les jeunes hommes de moins de 20 ans. Cette solution de secours serait provisoire en attendant toujours le projet définitif d'un centre de formation.

A côté des locaux de l'USAP à la cité Clodion, est installé aussi depuis plusieurs années l'IFSI (l'Institut de Formation en Soins Infirmiers) qui, toujours selon nos informations, serait lui aussi en recherche de nouveaux locaux pour accueillir ses étudiants, pour les même raisons.