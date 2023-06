L'usine à goudron de Gragnague jugée non conforme, une victoire pour les riverains

"On n'est pas fou, on se fait pas des idées", réagit Julien Guerin, l'un des leaders du collectif "Non à l'usine à béton de Gragnague". Il applaudit bien sûr la nouvelle ce vendredi : l'usine à goudron de Gragnague, au nord de Toulouse, a été jugée non conforme par arrêté de la préfecture de Haute-Garonne.

Trois incohérences ont été pointées par la DREAL, la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement : deux concernant la sécurité en matière d'incendie et une concernant les émissions. "L'odeur nous empêche de sortir le soir", raconte Julien Guerin.

Un mois pour améliorer l'usine

Eurovia, la filiale de Vinci en charge de cette usine a maintenant un mois pour rectifier le tir concernant la sécurité et un peu plus d'une semaine pour agir sur les émissions. De son côté, le collectif prévoit de déposer un recours et est déterminé à continuer de manifester pour la fermeture définitive de cette usine à goudron.

Rappelons que cette usine est temporaire et qu'elle doit être démontée au mois d'août.