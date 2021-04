L’usine de ski Dynastar à Sallanches redémarre avec de belles perspectives

C’est un grand soulagement pour les salariés de l’usine de ski de Sallanches du groupe Rossignol - Dynastar. Ils reprennent le travail ce lundi matin après plusieurs semaines de chômage technique lié à la crise économique et au covid, à la baisse d'activité et à la non ouverture des remontées mécaniques cet hiver.

Relocalisation de 10 000 paires de skis très haut de gamme

L'annonce a été faite en fin de semaine dernière. Cette relocalisation, c’est tout un symbole. C'est la volonté du groupe Rossignol - Dynastar de maintenir une activité industrielle dans le site historique de la marque. L'usine est implantée depuis 1963 à Sallanches.

Il faudra tout le savoir-faire des équipes pour le nouveau défi de la marque : la fabrication de 10 000 paires skis, de prestige, destinés à la course. On parle de la gamme 2023 /2024, les skis du futur. Actuellement, la production est répartie sur trois sites : en Espagne, à Sallanches (Haute Savoie) et à Saint Jean de Moirans (Isère).

Dynastar Vincent Wauters : "on est le seul groupe de ski à avoir encore des usines en France" Copier

L'usine Dynastar de Sallanches © Maxppp - Gregory YETCHMENIZA

Le soutien financier de la Région Auvergne Rhône Alpes

Il n’y aura pas de nouvelles embauches après la suppression d'une dizaine de postes l'an dernier dans cette usine de Sallanches," la priorité reste le maintien des emplois" selon le responsable du groupe Vincent Wauters, qui rappelle "le cadre désastreux, de cette année sans remontées mécaniques".

Nous avons décidé de mettre un fonds qui est destiné à accompagner les entreprises qui veulent transformer la crise en opportunité – Laurent Wauquiez, Président de la Région AURA

Laurent Wauquiez s’est déplacé vendredi dans l’usine de Sallanches, aux cotés des gérants du groupe Rossignol Dynastar et de champions de ski, Clément Noël et Tessa Worley. Il a annoncé le soutien de la Région à raison de 1,2 millions d’euros sur trois ans pour Dynastar.