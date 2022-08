L'usine Lu de Cestas à l'arrêt pour un nettoyage contre les salmonelles, des pénuries de biscuits à prévoir

Granola, Mikado, Petit Écolier, Pépito... Il sera peut-être bientôt difficile de trouver ces biscuits de la marque Lu dans les rayons des supermarchés. Depuis le début du mois de juillet, l'usine de Cestas, près de Bordeaux, qui produit la plupart de ces friandises en France, est à l'arrêt. Un grand nettoyage est en cours, après la découverte de traces de salmonelles chez son principal fournisseur de chocolat, l'usine belge de Barry-Callebaut, à Wieze, près de Bruxelles. Le groupe a immédiatement arrêté sa production et prévenu chacun de ses clients, dont le groupe Mondelez, à qui appartient la marque Lu.

La multinationale a décidé de bloquer toute la production, après la réception de l'un des lots contaminés en provenance de Belgique. Des analyses ont été effectuées, toutes sont revenues négatives sur le site girondin. La marque précise donc que tous ses produits actuellement sur le marché sont "sûrs" et ne présentent "aucun risque pour la sécurité alimentaire". Le groupe a quand même choisi d'effectuer un "nettoyage en profondeur" dans l'usine de Cestas, en prévention de possibles contaminations.

Les lignes de production démontées

"Il faut tout démonter ligne par ligne", précise Mondelez, "nettoyer quasiment chaque boulon et chaque tuyau à la brosse à dents". Onze lignes de production doivent être désinfectées dans cette usine d'une surface de 34.000 mètres carrés. Plus aucun produit de la marque Lu ne sort donc du site girondin, ce qui pourrait provoquer cette pénurie en magasins. Aucune date de reprise n'est prévue pour l'instant. Mais même si le site redémarre rapidement, la production de chocolat en Belgique n'a que très partiellement repris. "On est tellement dépendant de cette entreprise que même si on recommençait, ça ne changerait rien", affirme la communication du groupe.

"Heureusement que ça arrive en pleine période de grosse chaleur", précise le représentant CFDT de l'usine Lu de Cestas, Jean-Marie Cazenave. "La consommation de ces biscuits chocolatés est généralement réduite pendant cette période. Cela aurait été plus catastrophique si l'arrêt de la production aurait eu lieu en fin d'année." Un nettoyage qui intervient quelques mois après d'autres scandales sanitaires, notamment chez la marque Ferrero, l'un des principaux concurrents de Mondelez, qui avait dû rappeler des milliers de produits Kinder pour des contaminations à la salmonelle.