L'usine Valéo d'Amiens Nord en partie fermée après un nouveau cas de coronavirus

Deux des trois sites de l'usine du sous-traitant automobile Valéo d'Amiens Nord sont fermés depuis lundi matin et jusqu'à vendredi, après la découverte d'un second cas de coronavirus parmi les employés. La désinfection est en cours et environ 400 salariés sur 950 ont été renvoyés chez eux.

Un second cas de coronavirus confirmé à l'usine du sous-traitant automobile Valéo, sur Amiens Nord. Il s'agit d'un ingénieur-méthode, en arrêt depuis le 28 février. La direction l'a appris dimanche. Deux des trois sites de l'usine sont à l'arrêt depuis lundi matin, le site véhicules industriels, et le centre d'études et de recherche, qui représentent environ 400 salariés à eux deux. Un premier cas avait été détecté la semaine dernière, mais la direction n'avait pas fermé l'usine.

Les bâtiments en cours de désinfection

Cette fois, elle le fait, sur recommandation de l'Agence régionale de santé et de la préfecture de la Somme. Les salariés l'ont appris à la prise de service à 6 heures lundi matin, il n'y aura pas de production jusqu'à jeudi soir. Les bâtiments des deux sites concernés sont en cours de désinfection, tout comme le restaurant et les parties communes, sur préconisation de l'Agence régionale de santé. Les experts médicaux ont déterminé que le salarié infecté a fréquenté tous ces endroits. Une vingtaine de personnes ont été identifiées comme ayant été en contact avec lui et sont confinées chez elles.

400 salariés chez eux avec maintien de salaire

La production continue seulement sur le site véhicule automobile. 400 des 950 salariés de l'usine sont donc renvoyés chez eux. Tous bénéficient d'un maintien de salaire, et la direction a fait une demande de chômage partiel, selon la CGT. Le syndicat estime que cette fermeture de quatre jours sur le site véhicule industriel représente 1,5 million d'euros de chiffre d'affaire perdus, "mais qu'on va sans doute rattraper en renforçant la production de week-end".