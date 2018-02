L'USO vient de faire un joli doublé avec les succès obtenus à Lens et face au Havre et s'est donné de l'air face aux relégables. Les hommes de Didier Ollé-Nicolle espèrent poursuivre cette série qui débute, à Niort, le 14ème. Mais il faudra faire avec les absents.

Battre Lens à Bollaert qui restait sur 8 matchs sans défaite, puis dominer Le Havre à la Source alors que les normands étaient à la chasse au podium, c'est assurément 2 belles prestations que vient de réaliser l'US Orléans. Au classement, les orléanais sont à la 12ème place et comptent 10 points d'avance sur le barragiste, mais ils savent qu'il ne faut pas perdre le fil, s'ils souhaitent lancer réellement une série. Cela veut dire continuer à appliquer les règles de base du jeu prôné par Didier Ollé-Nicolle, ce qui avait été très bien effectué lors des 2 dernières rencontres. Un système où avoir beaucoup le ballon n'est pas du tout une nécessité explique le défenseur Adrien Monfray.

La sérénité actuelle du défenseur orléanais se ressent sur et en dehors du terrain - USO Foot

Mais il y a quelques absents...

Si depuis le début de l'année, l’entraîneur orléanais pouvait compter sur un groupe stable et quasiment au complet (seuls Chemin et Pinault étaient en phase de reprise), 5 joueurs sont indisponibles pour le voyage à Niort demain. Gauthier Pinault encore un peu juste pour reprendre la compétition, il peaufine sa reprise, 3 joueurs sont suspendus : Karim Ziani (qui purge le 2ème de ses 3 matchs de suspension), Maxime d'Arpino et Gabriel Mutombo et un joueur est "ménagé", l'attaquant Yannick Gomis. Pas de chance, ce sont des garçons en forme en ce moment et surtout Didier Ollé-Nicolle aurait bien aimé reconduire l'équipe qui vient d’enchaîner 2 belles prestations

Le coach orléanais devra se passer de plusieurs joueurs et donc modifier ses plans par rapport aux 2 dernières victoires © Radio France - Johan Gand

Niort relève la tête

Les Chamois qui vivaient un début d'année 2018 difficile ont retrouvé un peu de confiance lors de la dernière journée. Ils se sont imposés 1-0 au PFC, la 2ème défaite seulement des parisiens à Charléty cette saison. Forcément après avoir réussi à stopper l’hémorragie, les Chamois ne rêvent que d’enchaîner avec un succès à domicile. Mais eux aussi devront faire avec une belle brochette d'absents (Agouazi, Diakité, Dacosta, Bena, Allagbé, Desmas). Mais cette formation, qui connait parfaitement la Ligue 2 et qui dispose de joueurs expérimentés ne doit certainement pas être prise à la légère détaille Didier Ollé-Nicolle

Si l'USO devra se passer de plusieurs joueurs, le défenseur Mathieu Chemin, en revanche fait son retour, tout comme le milieu offensif Mohammed Slim Ben Othman. Ce sera également la 1ère apparition dans le groupe du jeune milieu de terrain prêté par le PSG Yohan Demoncy. Niort-Orléans c'est à vivre en direct ce soir dès 19H30 sur France Bleu Orléans.