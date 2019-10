L'utilisation de la reconnaissance faciale dans un lycée de Nice jugée disproportionnée par la CNIL

La Commission nationale information et liberté a rendu un avis sur la mise en place des portiques de reconnaissance faciale à l'entrée du lycée des Eucalyptus à Nice. Le dispositif est jugé disproportionné.

Nice, France

La CNIL a tranché. Invitée à se prononcer sur la nécessité des portiques de reconnaissance facile mis en place au lycée des Eucalyptus à Nice et dans un autre lycée marseillais, la Commission a rendu son avis vendredi 25 octobre. Révélé par nos confrères de Mediapart, l'avis de la CNIL est sans appel : "Ce dispositif concernant des élèves, pour la plupart mineurs, dans le seul but de fluidifier et de sécuriser les accès n'apparaît ni nécessaire, ni proportionné pour atteindre ces finalités"

La région n'a toujours pas réagi

La région Sud-PACA n'a pas encore réagi officiellement à cette annonce. Début septembre, le président LR de la région Renaud Muselier avait déjà annoncé qu'un avis contraire de la CNIL ne signifierait pas forcément la fin du projet. "Ce n'est pas parce qu'on me dit "non" que je vais arrêter le match, ce n'est pas fini".

De son côté, plusieurs associations qui se sont battu contre ce dispositif ont affiché leur satisfaction, à l'image de la Quadrature du Net.