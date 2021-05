L'utilisation des caméras piétons : une réussite pour la police municipale de Puilboreau

En Charente, la police municipale de quatre communes utilisent déjà des caméras piétons pour pouvoir enregistrer les interventions des agents.Cognac, l'Isle d'Espagnac, Ruelle-sur-Touvre et Saint-Michel. En Charente-Maritime, Aytré près de La Rochelle s'intéresse de près à la question, et d'autres ont déjà mis en service ces mini caméras depuis quelque temps. Comme à Puilboreau.

La caméra permet de faire retomber la pression

La caméra est très légère, elle n'est pas plus grande qu'une carte de crédit et peut enregistrer jusqu'à 6 heures de sons et d'images en haute définition. Pour Alain Drapeau, le maire de Puilboreau, "Sa présence a tout changé. Dès sa mise en route, la tension tombe. Cela permet de sécuriser les interventions."

Pour Didier, le responsable de la police municipale cet outil apporte beaucoup, et est régulièrement utilisé. "Notamment quand on a affaire à des mineurs. L'enregistrement peut permettre ensuite de montrer aux parents comment s'est réellement déroulée la scène. Nous avons d'ailleurs déjà utilisé une séquence vidéo enregistrée comme preuve devant la justice."

Une vidéo transmise au parquet de La Rochelle

En fin d'année dernière ... une vidéo d'un agent de la police municipale de Puilboreau a été transmise au parquet de La Rochelle. Une preuve d'un comportement inapproprié d'une personne interpellée, avec un agent victime de menaces verbales.

Deux caméras piétons sont utilisées par les deux agents de la police municipale de Puilboreau. Une caméra à 250 euros pièce. L'état subventionne 50% de cette somme.

Bientôt des caméras de surveillance dans les rues de Puilboreau

Une surveillance vidéo amenée à se développer sur la commune. La préfecture vient de donner son feu vert pour l'utilisation de 27 caméras de surveillance sur Puilboreau.Elles seront déployées d'ici à la rentrée de septembre. Elles seront principalement concentrées dans le secteur des écoles, de la mairie et de la police municipale.