Yonne, France

Certaines zones de l'Yonne sont très affectées par la diminution de la population, notamment le Tonnerrois, l'Avallonnais et la Puisaye. Les villes du sud et du centre aussi perdent des habitants, dont Auxerre et Joigny. En revanche, le nord lui gagne des habitants attirés par l'activité économique.

Le nord de l'Yonne reste la zone la plus dynamique en population. Les villes du sud et du centre Yonne, en revanche, perdent des habitants - INSEE

Pas d'affolement pour autant, sur cinq ans, l'Yonne n'a perdu que 1.600 habitants. Principalement dans les villes du sud et du centre du département. Auxerre, Joigny, Tonnerre, Avallon, Saint-Florentin se sont dépeuplées depuis 2010. Voici l'explication apportée par Pablo Debray, de l'INSEE Bourgogne-Franche-Comté : "on a un solde naturel, les naissances par rapport aux décès qui est légèrement négatif, notamment parce qu'on n'a pas grande ville dans l'Yonne. On sait que le solde naturel, les naissances, est surtout porté par les grandes villes, là où il y a de l'activité. Et les migrations de Paris vers le Sénonais existent encore mais tendent à se raréfier."

En effet, seule une zone garde une forte dynamique de population, c'est le sud du Gâtinais, avec des villages comme Chaumot, Vernoy, Courtoin, Villeroy ou Savigny-sur-Clairis. Des communes portées par l'activité économique sur secteur avec la zone logistique au bord de l'A6 et le site de pièces détachées du groupe Renault.

Le nord de l'Yonne gagne des habitants attirés par l'activité économique - Reportage de Renaud Candelier Copier

Les zones rurales comme le Tonnerrois, l'Avallonnais et la Puisaye aussi perdent des habitants © Radio France - Denis Souilla