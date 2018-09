Dans l'Yonne, on connaît bien le terme de "désert médical". Mais le département semble aussi touché par le phénomène de désert... paroissial ! Depuis un an, la paroisse de Charny-Champignelles n'avait plus de prêtre fixe. Alors dimanche, l'arrivée du père Laurent a ravi les paroissiens.

Champignelles, France

Dimanche 9 septembre, 10 h 30. Après une heure de messe, les premiers paroissiens sortent de l'église de Champignelles, et livrent leur premières impressions sur leur nouveau prêtre. "Il est agréable, ouvert, souriant... Tout devrait bien se passer", se réjouit Jean-Marie. "Comme le maire et les instituteurs, le prêtre est important dans la vie du village", chuchote Jean-Marc. "On ne peut que lui souhaiter la bienvenue et la meilleure réussite dans sa tâche", sourit Eric.

Un an que le "poste" était vacant

Après le départ du précédent prêtre pour Joigny, la paroisse Saint-Lazare, qui regroupe une quinzaine de communes autour de Charny et Champignelles, en Puisaye, n'avait pas trouvé de remplaçant. Faute de mieux, le curé voisin, Christophe Champenois, assurait l'intérim. Alors à présent, les locaux sont ravis d'accueillir un "petit nouveau"... Quitte à bousculer un peu leurs habitudes, explique Chantal.

"J'ai été très surprise des propos qu'il a tenu pendant la messe. Il était question de ces problèmes de pédophilie qui choquent l'Eglise et tout le monde en ce moment. Je ne m'y attendais pas, mais je trouve ça très bien."

Du changement, il y en a aussi pour le principal intéressé : le père Laurent, 55 ans dont 26 de sacerdoce. Il est arrivé samedi 8 septembre au petit matin et vient du Burkina-Faso. "Chez moi, j'ai environ 1000 personnes à la messe. Ici, l'auditoire est plus réduit. L'ambiance est différente aussi : _pendant la messe, on tape des mains, on joue du tam-tam, des percussions_, pour accompagner la messe. Ici, c'est plus calme. Mais c'est très bien aussi !" précise-il.

"Je viens de m'installer à Saint-Fargeau, je n'ai pas encore déballé mes cartons !" - Le père Laurent

Un mélange de cultures

Une différence bienvenue, selon le maire Jacques Gillet, heureux d'accueillir un nouvel arrivant. "_Les prêtres d'Afrique viennent combler le manque de prêtres en France et en Europe, de manière générale_. Ca permet de mélanger les cultures." Le père Laurent et ses paroissiens auront le temps de créer des liens : il est ici pour trois ans, "prêté" par son diocèse d'origine.