L'Yonne doit faire face à une pénurie de prêtres

Le diocèse de Sens-Auxerre est confronté à un manque de prêtres. Neuf sont décédés cette année et d'autres partent à la retraite prochainement ou quittent le département pour de nouvelles fonctions. Le premier septembre par exemple, Jean-Marie Rigollet, dernier prêtre de la paroisse Saint Vincent dans l'Auxerrois part à la retraite. C'est donc l'archevêque de Sens-Auxerre qui va , en personne assurer l'intérim. Un phénomène plutôt rare. Mais Monseigneur Giraud prend plutôt les choses du bon coté "_Cela me permet de cheminer avec les gens, d'entendre leurs questions d'aujourd'hui_. Je ne ferai pas seulement des visites pastorales, cela me permet de voir sur une année l'ensemble des questions que les paroissiens se posent au sujet de différentes cérémonies comme les mariages, baptêmes ou enterrements".

Au début les gens étaient un peu surpris et partout réticent mais ensuite les gens ont compris-Geneviève, retraitée, laïc bénévole dans la paroisse de la vallée du Serein

Du coup des laïcs s'investissent de plus en plus dans les paroisses. Comme par exemple celle de la vallée du Serein où le curé Maxime de Saint Pern, en place depuis 2013 à Pontigny, part à la fin du mois de septembre dans le diocèse d'Angers. Dans cette paroisse, aucun diacre ne peut faire les offices, c'est donc Geneviève Verre, retraitée, qui préside des obsèques, autour de Ligny-le-Châtel, une dizaine de fois dans l'année. Depuis vingt ans, elle organise la célébration en choisissant les textes et les chants avec les familles. Une pratique qui se déroule très bien aujourd'hui. " Au début les gens étaient un peu surpris et partout réticent mais ensuite les gens ont compris" raconte-t-elle. Ce que confirme Hervé Giraud, l'évêque d'Auxerre et de Sens. " Ces personnes accompagnent très bien les familles dans leur deuil et le fait que nous ayons un manque de prêtres dans l'Yonne permet justement de laisser la place à d'autres, une nouvelle manière de vivre la laïcité et la fraternité".

Un nouveau curé devrait arrivé très vite dans la paroisse de la vallée du serein. Il s'agit du père Royannais.