L'Yonne échappe de nouveau à un couvre-feu avancé à 18 heures

La décision est tombée ce samedi, l'Yonne ne fait pas partie des 8 départements supplémentaires où le couvre-feu sera avancé à 18 heures dès ce dimanche. Notre département est d'ailleurs le seul, désormais, en Bourgogne Franche-Comté à maintenir un couvre-feu à 20 heures ! Dans notre département l'épidémie reste stable mais à un niveau élevé. Cette stabilité a permis de nouveau au département d'échapper à un nouveau tour de vis sanitaire, contrairement à nos voisins de Côte d'Or. Attention, prévient le Préfet, si la situation devait se dégrader, le couvre-feu pourrait bel et bien être avancé dans le courant de la semaine prochaine.

On n'a pas eu de dégradation de la situation par rapport à la semaine dernière - Henri Prévost, Préfet de l'Yonne

C'est en effet dans les prochains jours que l'on saura si il y a eu ou non une augmentation des contaminations lors de la soirée du Nouvel-An. Pour l'instant il n'y a pas eu de regain de l'épidémie suite aux fêtes et retrouvailles en famille lors de Noël. Cela permet donc à l'Yonne de voir sa situation épidémique se stabiliser et échapper à un couvre-feu avancé à 18 heures. " On reste dans une situation difficile avec un hôpital qui accueille beaucoup de patients et notamment en réanimation où l'on est presque toujours au maximum de places ( actuellement 19 patients sur 22 places disponibles) mais on n'a pas eu de dégradation de la situation par rapport à la semaine dernière " explique Henri Prévost le Préfet de l'Yonne.

Le Préfet ajoute que la majorité des élus consultés se sont opposés à la mesures, d'abord sur le plan économique et psychologique, mais aussi au regard des chiffres de l'épidémie. Actuellement le taux d'incidence est légèrement en dessous des 200 cas pour 100 000 habitants et toujours légèrement au dessus chez les personnes de plus de 65 ans. On est donc bien loin de la moyenne régionale, qui est de 258 cas pour 100 000 habitants et même 270 cas pour 100 000 habitants chez les plus de 65 ans.

Le plus tôt on permettra de diminuer la contamination et le taux d'incidence, mieux ce sera ! - Christophe Thibault, médecin à charmoy -

Néanmoins la situation reste préoccupante. D'ailleurs toute mesure pour ralentir notre vie sociale est bonne à prendre estime Christophe Thibault médecin à Charmoy, et Secrétaire Général de la Fédération des Médecins de France. A titre personnel il aurait préféré un renforcement des mesures maintenant avant que l'épidémie ne s'emballe de nouveau. "Cette différence entre les 20 heures ou le 18 heures fait que les gens ne pourront pas aller faire leurs courses, peut-être mais ils ne font pas leurs courses tous les jours. En tous cas il y aura une diminution des échanges, ne serait-ce qu'aller prendre un café ou prendre un verre chez quelqu'un d'autre, ou même décider d'aller manger à l'anglaise ou à l'américaine à 18h30, ça limite les choses. "

Alors, oui, il le reconnaît, cela pénalise certaines activités économiques comme le commerce, mais cela offrirait du répit aux soignants au front depuis presque un an désormais. Surtout, au vu des chiffres élevés de l'épidémie dans le département, " le plus tôt on permettra de diminuer la contamination et le taux d'incidence, mieux ce sera !"

On a un répit - Corinne Lacour, commerçante à Auxerre

A l'inverse dans sa boutique en face de la Mairie d'Auxerre, Corinne Lacour est soulagée. "Si on faisait une fermeture à 18 heures cela voulait dire qu'il n'y avait plus de clients à 17h30, pour nous c'était une punition". La Présidente de l'association des commerçants du quartier de l'horloge a bien conscience que c'est probablement reculer pour mieux sauter " On a un répit, il va falloir travailler pendant une semaine au maximum en attendant les nouvelles directives". Surtout que les soldes n'ont lieu qu'à partir du 20 janvier !

D'ici là tout pourrait bien changer. La mesure d'un couvre-feu avancé reste en effet sur la table souligne Henri Prévost, le Préfet. D'autant plus que dans les prochains jours les données de l'épidémie permettront de voir si le Nouvel-An a été propice aux contaminations. La situation sera réétudiée la semaine prochaine, et en cas d'aggravation de la situation le couvre-feu sera avancé à 18 heures indique le Préfet. D'ici là, le couvre-feu reste fixé à 20 heures.