L'Yonne en alerte Covid : des événements annulés

Face à la progression du Coronavirus, notre département, qui a dépassé le seuil d'alerte, a donc été placé en "zone rouge", c'est à dire le premier des quatre niveaux d'alerte mis en place pour faire face à l'épidémie. On devrait connaitre ce samedi dans la matinée les mesures décidées par le préfet de l’Yonne, qui a passé 48 heures à consulter les représentants des communes, des collectivités et de l'Agence régionale de Santé.

Auxerrexpo : plus rien jusqu'à la fin de l'année

Mais certains organisateurs d’événements n'ont pas attendu ces annonces officielles pour anticiper d'éventuelles interdictions ou restrictions. Ainsi, tous les événements programmés à Auxerrexpo jusqu’à la fin de l'année sont annulés : de l'Air Parc (le parc d'attraction éphémère pour les enfants), prévu pendant les vacances de la Toussaint, jusqu'au marché de Noël. La liste des manifestations annulées s'étire tristement dans le communiqué publié sur les réseaux sociaux : le vide grenier du 11 octobre, le salon du véhicule d'occasion des 7 et 8 novembre, le salon du mariage, le salon du bien-être... tous annulés.

"Avec l'arrêt quasi complet de tous les événements depuis le mois de mars, le secteur de l'événementiel et en particulier Centre France Parc Expo est durement touché par les conséquences économiques liées à l'épidémie et aux mesures sanitaires qui en découlent", explique Sébastien Fuentes, le responsable du site, dans ce communiqué. "A ce jour, le manque d'activité pèse non seulement sur notre structure mais également sur tous les prestataires qui vivent exclusivement ou en partie de nos événements : traiteurs, installateurs, régisseurs, agents de sécurité, hôtellerie..." poursuit-il dans le communiqué avant de conclure sur une note plus optimiste : "l'événementiel se réinvente promettant un avenir riche en innovation. La diversité de la programmation de nos événements en 2021 en fera largement la démonstration".

D'autres annulations annoncées dans le département

D'autres organisateurs d'événements festifs et populaires dans l'Yonne ont fait savoir qu'ils renonçaient. Le concert prévu samedi soir à Cerisiers (avec le groupe Mezcla et Anna Flamenca) a été annulé, tout comme la fête de la pomme de Dracy et "Toucy dans la rue", deux manifestations prévues le dimanche 11 octobre).

A Charny-Orée-de-Puisaye, la foire de la Saint-Simon, qui se tient habituellement fin octobre, n'aura pas lieu cette année. Plus précisément, le projet élaboré par la mairie avec les services de l'Etat pour répondre aux exigences sanitaires n'a pas été adopté par le conseil municipal du mardi 29 septembre car "il ne correspond pas à l'image de la foire que nous aimons", peut-on lire sur la page facebook de la commune nouvelle. "Il était imposé la tenue de la foire hors du centre de Charny, l'éloignement des parkings, un sens de circulation, un nombre de visiteurs et d'exposants limité et une possible annulation au dernier moment. Nous souhaitons tous être en mesure d'organiser une magnifique Saint Simon l'année prochaine".