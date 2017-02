Yonne : inquiétude sur l'avenir des services publics dans les villages

Plus de la moitié des Français (54%) sont satisfaits des services publics locaux, mais les trois quarts pensent qu'ils vont "plutôt se détériorer" à l'avenir, selon un sondage Odoxa diffusé ce lundi. Le syndicat syndicat solidaires finances publiques tire la sonnette d'alarme dans le département.

L'Yonne a perdu une vingtaine de trésoreries en quinze ans. Près de 300 emplois ont été supprimé depuis 2002 selon solidaires finances publiques. Du coup les moyens donnés à l'accueil des usagés se dégradent explique Jean-François Duret, du syndicat.

"Sous couvert de réduction du déficit on réduit le nombre de fonctionnaires, on rogne sur l'accueil et on demande aux usagers de tout faire par internet"

Comment vit on dans les communes de l'Yonne avec des services publics qui se raréfient? Damien Robine s'est rendu à Vincelles (entre Auxerre et Cravant). A Vincelles, quelques trains s'arrêtent encore à la gare pour rejoindre Avallon ou Auxerre. Et il y a aussi l'agence postale communale qui a remplacé le bureau de poste au 1er janvier dernier.Mais ce n'est pas pareil explique Marie venu de Vincelotte juste à côté pour faire ses courses.

"On est ennuyé par les horaires rétrécis"

Des horaires qui concrètement , ne conviennent pas à Jean Louis un autre habitant de Vincelles.

"C'est moins efficace qu'avant"

Et si tous ces services publics venaient à disparaitre, Andrée n'aurait plus qu'une solution.

"Si je n'ai plus rien, j'irais à Auxerre "

arrêt gare sncf Vincelles © Radio France - Damien Robine

Selon le baromètre réalisé pour l'Institut de la gestion déléguée et la presse régionale, 55% des personnes interrogées estiment que la situation de ces services serait "meilleure" en France comparée aux autres pays européens.

Ils sont 74% à juger que les questions concernant l'investissement public dans les services publics locaux et nationaux sont "rarement" évoquées dans les débats politiques et électoraux. Pourtant, 60% déclarent que ce sujet est "assez important" à leurs yeux pour les élections présidentielle et législatives en 2017. Près de six Français sur dix (59%) disent que les propositions des candidats sur ces questions auront un impact sur leur choix au moment du vote.

Sondage réalisé par internet du 5 au 12 janvier auprès de 1.010 Français selon la méthode des quotas.