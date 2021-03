L'Yonne redevient une terre de confinement pour quelques Franciliens

Marion et Thomas ont eu le nez creux. Ils ont acheté une résidence secondaire dans l'Yonne six mois avant la pandémie

Il y a par exemple Marion et Thomas, 33 ans tous les deux et une petite fille de 9 mois. Ils sont arrivés vendredi soir à Septfonds. où ils ont eu la bonne idée d'acheter une maison. "Le prix de l'immobilier à Paris est tellement élevé qu'on s'était dit que nous ne serions jamais propriétaires", explique Thomas, "alors quitte à vivre dans un petit appartement, on a voulu passer les week-end dans une maison. Et il s'est avéré que six mois après (avoir acheté), c'était le covid."

Une nouvelle box internet, pour le télétravail

Le couple a l'intention de travailler à distance pendant le mois à venir, tout comme Sylvie et Eric qui ont quitté Clamart dans les Hauts-de-Seine. "Nous n'avions jamais pensé à mettre une box ici parce qu'on ne vient que le week-end et ce n'est pas pour regarder la télé. Mais là, du coup on a fait installer une box pour être bien connectés à internet et qu'on ait pas de souci de télétravail."

Sylvie et Eric originaires de Clamart (92) ont décidé de passer le nouveau confinement dans l'Yonne © Radio France - Renaud Candelier

Tous ne peuvent pas rester dans l'Yonne

Mais tous n'ont pas cette chance. Emmanuelle doit rentrer dans le 13e arrondissement ce dimanche soir. Ses deux filles vont à l'école : "non, je ne ferai pas rater l'école à mes filles, c'est trop important. Je serai restée si j'avais pu, on est mieux ici que dans les parcs."

Certains Franciliens s'installent durablement

Des Franciliens dont la présence se renforce durablement constate Laurent Magnier, artisan d'art exposants à Toucy : "j'en connais même qui ont acheté des maisons et qui se sont installé à mi-temps ou qui ont pour objectif à plein temps dans la région." Une affluence qui était quand-même mesurée ce samedi à Toucy, au regard ce qu'avait été le premier confinement.