L214 amène les abattoirs dans les rues de Limoges

L'association L214 a organisé une action à Limoges ce samedi. Les militants ont sorti les pancartes et images choc pour frapper l'opinion.

L'association L214 Limoges a été créée le mois dernier et elle passe déjà à l'action. Samedi après-midi, entre la place de la Motte et la rue piétonne du Clocher, ils étaient une quinzaine de militants à brandir des pancartes de vaches décapitées, de poulets dépecés, de cochons comprimés les uns contre les autres. "C'est choc, c'est sûr!" s'exclame Nicolas Boutaud, l'un des coordinateurs, "on voulait représenter le couloir de la mort des animaux dans les abattoirs, et obliger les gens à voir les choses en face".

A côté de chaque image choc, un autre militant présente une fiche explicative. © Radio France - Claire-Lise Macé

Quelques passants détournent les yeux, incapables de regarder les images violentes présentées devant eux. Mais d'autres, comme Léa, estiment "qu'il est nécessaire d'en passer par là, parce qu'il n'y a que les gens prennent conscience de ce qu'il se passe vraiment". Pendant trois heures, les militants sont restés sur place, distribuant des tracts et montrant les vidéos réalisées par l'association. Dont la dernière portant sur un abattoir de région parisienne. Ils ont promis que leur prochaine action serait plus mesurée. Ce sera le mois prochain, à l'occasion de la journée mondiale sans viande.