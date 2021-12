L214 fait goûter du "faux gras" dans les rues de Caen pour lutter contre le "foie gras"

Il a la couleur du foie gras, il a la texture du foie gras, mais ce n'est pas du foie gras. "On peut l'appeler faux gras, veg'gras, c'est au choix" présente Léo Le Ster, chargé de campagne chez L214. L'association de défense animale a décidé de faire découvrir aux Caennais les alternatives au produit star des fêtes de fin d'années. L'opération vise à dénoncer le gavage des canards.

L214 a installé son stand dans la rue de Strasbourg, rue piétonne très fréquentée du centre ville de Caen. Les militants tartinent des petits toasts. Entre deux magasins, Inès et David sont invités à venir goûter. "C'est différent, c'est entre le pâté et le foie gras... mais c'est très fin, et c'est bon !" commente Inès. David acquiesce. Les deux ne s'en cachent pas, ils sont fans de foie gras et ne semblent pas prêts à installer du "faux gras" sur la table des fêtes. "Mais on va y réfléchir" confient-ils.

Les militants de L214 font goûter du faux gras aux passants pour dénoncer le gavage des canards © Radio France - Nolwenn Le Jeune

Les militants profitent de la dégustation pour délivrer leur message. "Le gavage des canards se fait dans des conditions de souffrance inacceptables pour les animaux, explique Léo Le Ster. Un canard gavé ingurgite un kilo de nourriture par jour. Ça reviendrait à faire avaler 17 kilos à un être humain de 70 kilos !"