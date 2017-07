La 11e édition de la Fête de la Nature et du Chien se poursuit ce dimanche 23 juillet sur l'hippodrome de Vitteaux

Le genre de fête où il n'est pas besoin de montrer patte blanche! La 11e édition de la Fête de la Nature et du Chien a débuté ce samedi 22 juillet 2017 sur l'hippodrome de Vitteaux-Marcilly. Elle se termine ce dimanche soir.

Cette manifestation est organisée par l'Association française pour l'avenir du chien courant en Côte-d'Or (AFFACCC 21) tous les deux ans. C'est la seule à réunir à la fois l'univers de la chasse, de la nature et des chiens dans le département. Toutes les associations cynégétiques de Côte-d'Or sont présentes jusqu'à ce dimanche soir on y trouve également des propriétaires de meutes.

Jacky Ravelet, 62 ans, et administrateur de la AFFACCC 21 est venu présenter sa meute de Griffons Nivernais © Radio France - Thomas Nougaillon

Près de 500 chiens à admirer!

Au total, en plus des habituelles meutes de l'AFACCC, ce sont près de 500 chiens qui sont présents dans un champ, dans des chenils démontables. Des démonstrations de chiens courants et de chiens d'arrêts sont organisées sur un ring central balisé... Par ailleurs plusieurs associations sont présentes comme celles: des piégeurs, des chasseurs à l'arc ou encore le club des bécassiers!

Le but de cette fête: réhabiliter le chien courant dans l'esprit de certains

Le but de cette grande fête c'est aussi de donner une meilleure image de la chasse au chien courant... Ces chiens qui parcourent de longues distances -10 / 15 km parfois selon le terrain- et qui ont tendance à "déborder" sur les territoires de chasse voisins ne sont pas toujours bien vus des autres chasseurs. Jacky Ravelet, 62 ans, et administrateur de la AFFACCC 21 explique que "on dit que le chien courant délocalise le gibier, vide les chasses, pour eux le chien courant c'est le prédateur du sanglier. Alors que c'est totalement faux! Nous on fait partie d'une association qui défend le chien courant mais nous on ne va pas critiquer le gars qui chasse avec des petits chiens par exemple avec du fox, tout le monde à le droit de chasser comme il veut!"

Quelques membres de l'école de trompe de la rente rouge, ils viennent d'à côté de Bèze, pour faire de nombreuses démonstrations! © Radio France - Thomas Nougaillon

A voir aussi: un maréchal-ferrant, des magasins de chasse et des... sonneurs de trompe!

Sur l'hippodrome vous trouverez également des démonstrations de métiers anciens comme celle d'un maréchal-ferrant... Par ailleurs, des magasins de chasse tiennent aussi des stands où sont vendus des vêtements pour la chasse et des armes. Côté musique, l'école de trompe de la rente rouge vient d'à côté de Bèze, pour faire de nombreuses démonstrations au cours de la journée! Donnant l'impression d'être au milieu des bois en compagnie des chasseurs!

Les sonneurs de trompe de la rente rouge © Radio France - Thomas Nougaillon

D'impressionnants chasseurs de bison

Parmi les démonstrations très impressionnantes, ce samedi, on a vu une troupe de spectacle équestre tout à fait exceptionnelle qui a présenté une reconstitution plus vrai que nature d'une chasse aux bisons! C'est la compagnie "The American Way Riders".

La Fédération départementale des chasseurs de Côte-d'Or est présente elle aussi

Présente elle aussi la Fédération Départementale des Chasseurs de Côte-d'Or propose sur son stand des animations "découverte de la nature" avec notamment un atelier "réalisation d'empreintes".

La Fédération Départementale des Chasseurs de Côte-d'Or est bien sûr présente elle aussi, au premier plan, pouce levé, Jean-Marc Belin son vice président, il y a environ 13 000 chasseurs en Côte-d'Or © Radio France - Thomas Nougaillon

5 euros la journée, gratuit pour le moins de 12 ans

Prix d'entrée: 5 euros, c'est gratuit pour les moins de 12 ans. Possibilité également de garer votre voiture gratuitement à proximité de l'hippodrome. Précisons que sur place vous trouverez un snack, une buvette et des plateaux repas! Pour plus de renseignements sur la Fête de la Nature et du Chien vous pouvez contacter le 06 40 95 96 52.