La 12e Biennale internationale du design de Saint-Étienne s'étalera sur quatre mois

Avant la Biennale était blottie à la fin de l'hiver, là elle s'étale du printemps au début de l'été.

6 avril - 31 juillet 2022, ce sont les nouvelles dates de la 12e Biennale internationale du design de Saint-Étienne, qui avait dû être annulée en 2021 du fait du Covid-19.

Le sujet reste le même et toujours plus d'actualité : "Bifurcations, choisir l'essentiel". Comprenez par là les changements de direction, contraints par une situation, comme la sitatuo ou décidés et surtout le temps de réflexion avant de tourner. Sept expositions déclinent cela. Les plus grosses se concentrent sur notre intérieur ou encore l'automobile.

Il est aussi question de décroissance avec Soustraire, une expérience menée par une chercheuse qui s'était fixé comme but dans un appartement de réduire chaque objet des deux-tiers... S'en suivent de nouveaux usages.

Beaucoup de vestimentaires dans Dépliages, l'exposition consacrée aux objets industriels avec une trentaine de produits émanant d'entreprises ou de créateurs ayant revu leur mode de conception. C'est comme ça que les visiteurs de la Biennale pourront voir deux tenues issues des défilés de Jean-Paul Gaultier. Ou encore se pencher sur les modes de recyclages de la basket en chaussures de ski.

Cette année pas une seule ville à l'honneur, mais plusieurs et même un continent l'Afrique ! "Une Afrique riche d'un nombre d'expériences phénoménal", souligne le directeur scientifique de la Biennale.

Des concerts et un skate-park

Plus que jamais, la Biennale espère être "un endroit où l'on vient et on revient, où l'on prend ses habitudes", dixit Claire Peillod, la directrice du développement artistique et culturel de la Cité du design. Revenir le soir le temps d'un concert proposé par le Rhino Jazz, de Jazz à Vienne ou un spectacle des Sept Collines car les festivals viendront mettre leur graine dans cette Biennale. Une autre fois pour un atelier culinaire ou une table-ronde. Ce sera là dans un espace accessible à tous et gratuitement.

La Biennale a même choisi de s'équiper d'un skate-park d'intérieur, espérant ainsi attirer un plus jeune public, concerné au premier chef par ces bifurcations.

Les quatre mois de Biennale permettront aussi d'aller voir des expo dans tout Saint-Étienne Métropole mais aussi à Roanne et dans plusieurs villes d'Auvergne-Rhône-Alpes, comme Clermont-Ferrand ou Annecy, possible avec le même billet !

Notez que l'accès sera gratuit lors de la nuit des musées le samedi 14 mai à partir de 20 heures.