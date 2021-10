Entre 400 et 500 personnes ont manifesté pendant trois heures samedi dans le centre-ville de Bayonne pour la 15e fois depuis l'instauration du pass sanitaire en France. Quelques "gilets jaunes" étaient présents, aux revendications plus larges que celles portant sur les restrictions sanitaires.

EN IMAGES - La 15e manifestation anti-pass sanitaire à Bayonne a réuni 500 personnes et des "gilets jaunes"

Après un rassemblement devant la mairie de Bayonne, environ 500 personnes ont manifesté et clamé haut et fort leur désaccord durable à propos de la généralisation du pass sanitaire en France depuis aout dernier. Dans le cortège, les "gilets jaunes" retrouvent la lutte sociale et les réclamations qu'ils ont longtemps brandies à coup de pancartes sur les rond-points.

Pendant une heure, le micro a circulé pour donner la parole à toutes et à tous. © Radio France - Simon Cardona

Les "gilets jaunes" ont toujours pris part aux manifestations anti-pass relatent l'ensemble des participants. Mais l'habit fluo, lui était plus rare. La crise de l'énergie et la hausse des carburants a pu motiver certains habitants du Pays basque nord, du Béarn, mais aussi des Landes, à le remettre sur les épaules pour cette manifestation bayonnaise.

"Les "gilets jaunes" sont présents dans beaucoup de manifs, dans beaucoup de rassemblement, j'ai envie de dire, ils sont partout !", déclare Bertrand, en tête du cortège. Mais pas de quoi diluer le principal message dans cette manifestation : la lutte contre le pass sanitaire. "Je ne pense pas que ça va [nous] affaiblir" estime Bertrand, non-vacciné, qui tient une banderole explicite : "Vague populaire contre la casse sociale et les lois liberticides". La lutte sociale est bien là, elle aussi.

Le cortège est parti de la mairie de Bayonne pour rejoindre le monument aux morts, en passant par la zone piétonne du centre. © Radio France - Simon Cardona

Ils sont d'ailleurs nombreux à manifester pour "le pass sanitaire, mais pas que". "C'est tout un ensemble : pour le gaz, pour l'électricité, pour tout quoi", confie Joëlle, retraitée de la fonction publique, gilet jaune usé depuis trois ans sur les épaules, la voix éraillée à force de crier certains slogans visant Emmanuel Macron qu'elle connait par cœur avec les manifestations des "gilets jaunes".

"Pour moi il n'y a pas de convergence avec eux, nuance Jean-Paul, manifestant anti-pass de la première heure. Ils sont sept ou huit aujourd'hui, ils étaient deux ou trois au début... C'est un autre mouvement avec d'autres revendications, nous on est vraiment sur la liberté et anti-pass."

Contrairement à la banderole principale, les pancartes brandies par les manifestants ne concernent que le pass sanitaire, et contestent le discours officiel des autorités sanitaires. © Radio France - Simon Cardona

Reste à savoir si, à six mois de la présidentielle, les manifestants du samedi après-midi vont s'accorder pour une convergence des luttes.