La 1ère boutique école de France pour apprendre à devenir commerçant

Devenir commerçant : ça ne s'improvise pas, ça s'apprend !! Pour la première fois en France, une boutique école vient d'ouvrir à Orléans. C'est une initiative de BGE Loiret, le réseau d'accompagnement pour la création d'entreprise.

De l'extérieur, la "Boutik'école" ressemble à n'importe quelle autre boutique. Située 2, rue des Dahlias à Saint Marceau, en face du boucher et à côté d'une toiletteuse pour chiens, ce commerce a pourtant une particularité. Il s'agit d'une boutique école pour apprendre à devenir commerçant. L'idée a germé à BGE Loiret, le réseau d'accompagnement à la création d'entreprises. Il s'agit de mettre en situation des porteurs de projets qui envisagent une activité commerciale.

Un lieu de formation grandeur nature

Dans le local mis à disposition par la ville d'Orléans, 4 stagiaires se retrouvent pendant 6 semaines pour apprendre à gérer et à à agencer une boutique. " On leur apprend à organiser leur boutique, à faire une vitrine, gérer un stock, mettre en valeur leurs produits" explique Aurélie Talva, la responsable des formations chez BGE. Mais l'exercice pratique va encore plus loin. A partir de mercredi, la boutique accueillera ses premiers clients. " Ils vont devoir se confronter à leurs propres limites" rajoute Aurélie Talva, " Comment parler aux clients, comment vendre leurs produits ?"

Les stagiaires et leurs formateurs dans la Boutik'école © Radio France - Patricia Pourrez

Pour cette première session à la Boutik'école, BGE a sélectionné 4 porteuses de projet : 2 qui veulent faire de l'achat/vente en prêt à porter et 2 autres qui ont leurs propres créations. Océane Bouard, elle, a crée la marque " Charlie et Marin", des accessoires et des peluches pour enfants. Elle vend déjà sur les marchés ou dans des salons professionnels mais d'ici 2 ans, elle aimerait ouvrir sa propre boutique. " Je me pose évidemment beaucoup de questions" explique la jeune femme. " J'ai parfois du mal à mettre en avant mes créations, le fait que ce soit du fait main, sur des idées originales". Ici, dit-elle " j'ai déjà beaucoup appris sur les erreurs à ne pas faire".

Une boutique ouverte au public à partir de mercredi

La Boutik'école est déjà en place depuis 2 semaines. Mais, elle accueillera réellement des clients à partir de mercredi. " Pour ma part, ce sera la première fois que je proposerai mes produits à la vente" appréhende Delphine Maugendre. Cette mère au foyer fabrique des bijoux brodés. Pour l'instant, elle n'envisage pas de s'installer à son compte. " Mais, tout ce que j'apprends ici va m'aider même si je fais seulement des salons ou des marchés de Noël". BGE Loiret a d'ores et déjà prévu d'autres sessions de formations à la boutique école. Et ce concept innovant pourrait faire des émules ailleurs en France.