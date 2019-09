La 25ème braderie de Tours a lieu ce dimanche

France Bleu Touraine vous a déjà parlé de la sécurité maximale autour de la 25ème édition de la braderie. Ce dimanche 1er septembre place à la fête. On attend plus de 200 000 visiteurs.

Indre-et-Loire, France

La 25ème édition de la braderie de Tours a lieu ce dimanche de 8H30 à 19H00. Avec le soleil, le cap des 200 000 visiteurs pourraient être dépassé. Ils pourront déambuler dans le centre-ville de Tours pour aller d'un commerce à un autre (il y a 450 commerçants qui exposent), de la brocante au vide-grenier, pour aller à la rencontre des vignerons et autres métiers de bouche, ou à la foire au troc. Il est inutile de tenter de s'approcher trop près de la braderie en voiture, aucun stationnement n'est autorisé dans le centre-ville.

Les agents de la police municipale ont embarqué les derniers véhicules gênants à la fourrière la nuit dernière. On pourrait d'ailleurs battre un record puisqu'ils y travaillent depuis hier soir. Tout le centre-ville de la rue Charles Gilles, au Sud, à la place Anatole France, au Nord, et de la rue des Halles à la rue Sellerie est entièrement réservé aux piétons. Pour s'y rendre, le mieux est de garer votre voiture dans les parkings souterrains des halles, des tanneurs ou de la place Jean-Jaurès. Vous pouvez aussi utiliser le tram et laisser votre véhicule sur les parkings-relais payants (4,10 euros) aux arrêts Vaucanson ou Jean-Monnet. Le tram qui ne circule pas rue Nationale bien entendu, il vous faudra descendre place Anatole France ou avenue de Grammont.

Ceci étant, le moyen de transport le plus pratique ce dimanche, c'est sans aucun doute le vélo car 200 places de parkings sont prévues pour les cyclistes. Attendez-vous à devoir prendre la file d'attente aux entrées de la braderie, les agents de sécurité ayant l'obligation d'effectuer une fouille visuelle de tous les sacs. Une garderie d'enfants est installée place de la Résistance pour 3 euros de l'heure. Enfin, les fouées, ces boules de pain chaudes fourrées typiques de Touraine, sont à l'honneur sur 5 stands installés place Jean Jaurès, place de la Résistance, place de Châteauneuf, rue du Commerce et boulevard Heurteloup.