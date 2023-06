La 30e Marche des fiertés à Montpellier : "Uni-e-s pour ne pas crever"

Elle ne sera pas présente mais Christiane Taubira est bien la marraine de la 30e Marche des fiertés de Montpellier ce samedi. Tout un symbole, alors que l'on vient de célébrer les 10 ans du mariage pour tous, une loi qu'elle a portée avec ferveur quand elle était ministre de la Justice. "Uni.e.s pour ne pas crever" est le mot d'ordre de cette année. Un message délibérément choc pour dénoncer les discriminations, les violences et la hausse des actes homophobes.

ⓘ Publicité

Olivier Vaillé, le président de Fierté Montpellier Pride qui organise la Marche, assume sans réserve : "La manière dont les personnes peuvent crever sont différentes. Vous avez celles qui sont directement victimes d'agressions physiques, et puis il y a les personnes qui peuvent mourir en France, par rapport au harcèlement, aux discriminations, qui conduisent à une détresse et parfois au suicide. Aujourd'hui, on a encore beaucoup trop de jeunes qui se suicident par rapport au harcèlement scolaire en raison de leur orientation sexuelle ou identité de genre. Alors oui, on doit faire en sorte que les gens n'aient plus à crever de ce genre de choses".

Cette Marche des fiertés est un des rendez-vous phare de l'année pour la communauté LGBT+. L'occasion de s'amuser, de faire la fête, en défilant dans les rues du centre ville derrière des chars sonorisés. Mais c'est donc aussi l'occasion de rappeler les combats qui restent à mener. Les organisateurs tablent sur 15.000 personnes environ, comme l'an dernier.

Le programme du 17 juin

Lieu : Promenade du Peyrou à Montpellier

Horaires :

12h : Village associatif

13h à 15h : DJ set par Glory Bay

15h : Discours

16h : Départ de la Marche/Pride puis retour au Peyrou

19h à 0h : Apéro de clôture avec 7 DJ et drag show