La 35ème campagne hivernale des Restos du cœur débute grâce à la générosité des bénévoles

C'est l'idée d'un mec, un comique qui a décidé d'aider celles et ceux qui vivent des jours difficiles : Coluche. Merci à vous bénévoles, « Sans lui ça n'existerait pas, sans vous ça n'existerait plus ».

Gironde, France

Les Restos du cœur en gironde construisent tous les jours un avenir pour les plus démunis. La nouvelle campagne hivernale débute avec le triste constat d'une jeunesse de plus en plus touchée, des précoces de la pauvreté. Des personnes étudiantes ou pas, de moins de 26 ans, des familles aussi, ou des personnes isolées dans la rue. Les bénévoles sont formés pour faire face aux attentes et aux demandes, chaque bénévole s'investit de façon remarquable, pourtant le nombre de bénévoles est toujours insuffisant. Vous pouvez rejoindre les Restos du cœur en vous présentant spontanément aux différents centres d'accueil ou en passant par le site Internet.

Muriel Quilichini est la nouvelle Présidente départementale des Restos du cœur en gironde. Une mission délicate, qui demande là encore de l'investissement personnel et du temps.

Muriel Quilichini vous explique le rôle endossé en tant que nouvelle Présidente départementale des Restos du cœur en gironde. Un mandat qui correspond étonnamment à peu d'années d'expérience dans l'association. Copier

Françoise Casadebaigt, est Responsable d'un centre de distribution près de la gare st Jean à Bordeaux et Maurice Susz est bénévole à l'accueil de jour, ce lieu reçoit les gens de la rue, Maurice Susz est aussi Responsable de l'activité culture et loisirs aux restos du cœur.

Le temps est précieux pour chaque bénévole, dans la semaine et sur les années qui passent au sein des Restos du cœur. Témoignage de Françoise Casadebaigt, Responsable d'un centre de distributionà Bordeaux et Maurice Susz bénévole à l'accueil Copier

Dans le département de la gironde, les différentes antennes des Restos du cœur, sont aussi les toits du cœur qui proposent des logements d’urgence ou en médiation locative et des équipes qui accompagnent les personnes hébergées. Enfin les Restos, ce sont aussi 2 chantiers d’insertion avec une vingtaine de salariés qui pour certains repartiront avec un travail et une formation. 1550 bénévoles de Gironde se préparent, se forment et sont à nouveau sur le pont.