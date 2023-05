La 36ème édition du marché aux fleurs et aux plantes fait des heureux à Olivet

La 36ème édition du marché aux fleurs et aux plantes d'Olivet amène du monde à Olivet, malgré une météo capricieuse

Ils sont nombreux à s'être levés de bon matin pour parcourir le marché aux fleurs et aux plantes à Olivet, parmi eux, Marc qui parcourt les allées "Il y a de belles plantes, de bons légumes locaux, c'est vraiment très bien. Tout le monde est souriant et content. Il était tant que ces plantes et légumes arrivent."

Ils sont à la recherche de plantes pour leur jardin mais aussi de quoi cultiver le potager "Depuis que je suis en retraite, je suis fan de potager." affirme Jean-François, un panier bien rempli dans les bras. "J'ai acheté plusieurs variétés de tomate, du basilic, du céleri boule et des poivrons. J'ai même acheté des tomates cerises pour mes petits enfants, les mêmes variétés pour qu'il n'y ait pas de chamailleries." s'amuse-t-il.

Les visiteurs peuvent acheter ce qui est nécessaire pour cultiver leur potager © Radio France - Antoine Vandendrische

Certains sont repartis avec des plantes vivaces, peu gourmandes en eau, notamment pour s'adapter aux conditions climatiques comme l'explique Gérald Moreau, pépiniériste à Saint-Cyr-en-Val : "Les personnes veulent de plus en plus de plantes qui aiment le sec donc je les conseille, j'ai des lavandes, des sauges ou des gauras, assez rustiques par rapport à la sècheresse."

Eric a justement pris une de ses plantes : "Je ne connaissais pas cette variété, c'est une Grevillea juniperina, c'est une plante qui résiste à la sècheresse, pour mettre dans un massif, je pense que c'est une belle plante." indique-t-il. "C'est important car avec le manque d'eau on essaie de faire plus attention."