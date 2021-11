Restos du Coeur : moins de bénéficiaires dans la Loire mais "les pauvres se sont encore plus appauvris"

"On compte sur vous" disait Coluche en 1985. Un message toujours d'actualité pas loin de 40 ans après le lancement de la première campagne des Resto du Cœur. La 37ème campagne est officiellement lancée ce mardi dans la Loire.

Moins de bénéficiaires mais plus de précarité

La 37ème campagne d'hiver des Restos du Coeur est lancée ce mardi partout en France. Alors qu'au niveau national, le nombre de personnes accueillies augmente, de 875.000 à 1,2 millions de bénéficiaires par rapport à 2020, dans la Loire c'est l'effet inverse. L'équipe a encore du mal à l'expliquer mais ils constatent une légère baisse de bénéficiaires, entre - 4 et 5%.

Les pauvres se sont encore plus appauvris

En revanche, la précarité des personnes accueillies est en hausse regrette Henri Baudoin, président des Restos dans la Loire. "Les pauvres se sont encore plus appauvris et on observe aussi une évolution de nos bénéficiaires". Davantage de retraités et de femmes seules avec enfants poussent la porte des Restos du Cœur dans le département.

Record de dons et gros projet à venir

Les Restos du Cœur de la Loire peuvent en revanche compter sur la générosité des Ligériens. 118.000 euros de dons ont été récoltés au cours de l'année écoulée. "C'est ce qu'on appelait l'effet Coluche chez nous. Et c'est vrai, je pense simplement que les Français ont fait preuve d'une solidarité vraiment exceptionnelle cette année, en pensant aux plus démunis". Cette jolie somme va permettre aux Restos du Cœur de la Loire d'améliorer leur offre, notamment au niveau de la qualité des produits proposés. Par ailleurs, un gros projet se prépare : l'ouverture d'un deuxième centre à Saint-Etienne. "Il n'y a encore rien d'officiel mais il pourrait être implanté vers la place Carnot, on espère l'ouvrir au plus vite en 2022".