La 3° journée départementale des aidants à Avignon

En France on compte 11 millions de proches aidants et plus d'un tiers d'entre eux se débrouillent seuls. La majorité estimant ne pas être suffisamment informés. C'est pourquoi cette journée va permettre de répondre à leurs interrogations.

Une conférence sera animée par le docteur Henri Lombard gérontologue, il viendra parler de "ressentir du bien-être quel que soit son état de santé". Des ateliers sont programmés avec des ergothérapeutes et des stands d'information seront présents avec de nombreux partenaires dans le but de faciliter la vie aux aidants, les aider à comprendre leurs droits et ceux des aidés dont ils ont la charge. Ensuite des temps d'échange et de parole seront proposés par des "aidants.

"S'aider c'est mieux aider" c'est l'intitulé de cette 3° journée départementale des aidants.

Dans le dossier du jour la rédaction de France Bleu Vaucluse vous propose deux portraits. Celui de Patrick un aidant et celui d'Henri qui lui est en situation de handicap.

Patrick 71 ans aidant de sa fille handicapée. Portrait. Copier

Henri, 53 ans, en situation de handicap et reconnaissant envers ses aidants. Portrait. Copier