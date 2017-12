Parmi les 38 points à l'ordre du jour du dernier conseil municipal de Tours pour l'année 2017, figure la réforme du stationnement. Dès le 2 janvier, la 3ème heure non payée passera à 25 euros. Objectif : éviter les voitures ventouses et encourager l'utilisation des parkings sous-terrains.

La réforme du stationnement à Tours, à partir du 2 janvier prochain, ce sera sans doute l'un des dossiers les plus houleux du conseil municipal qui se déroule ce mercredi en fin d'après-midi (38 points à l'ordre du jour). La municipalité veut limiter le nombre de voitures stationnées plus de deux heures à la même place. Du coup, elle augmente fortement le tarif du stationnement entre la 2ème et la 3ème heure. Si vous oubliez le parcmètre, terminé l'amende de 17 euros. Vous devrez payer 25 euros un Forfait Post Stationnement, qui remplace l'amende. Un F.P.S qui sera géré par la société SAGS, une entreprise privée de Mâcon. C'est elle qui sera chargée de mettre en application la réforme du stationnement.

A Amboise, la 3ème heure non payée est facturée 35 euros. Même chose à Limoges. On est dans la moyenne basse des villes françaises - Yves Massot l'adjoint aux transports et à la circulation

L'objectif de la municipalité c'est de limiter les voitures ventouses, d'encourager la rotation des véhicules et l'utilisation des parkings sous-terrains, qui sont sous-utilisés selon l'adjoint à la circulation et aux transports, Yves Massot. Il y a 3700 places de stationnement en voirie et 4100 places en sous-terrain.

Un exemple, pour 3 heures de stationnement en sous-terrain, cela coûte 5,10 euros. C'est moins douloureux qu'une amende

