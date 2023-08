La 43ème édition de la foire aux puces d'Aillant-sur-Tholon s'est tenue ce dimanche

Environ 500 exposants** étaient réunis ce dimanche 6 août pour la 43ème édition de la foire aux puces d'Aillant-sur-Tholon. Et ce, malgré une météo inhabituelle durant la nuit de samedi et dimanche et dans la matinée comme l'indique, Jacqueline qui tient un stand depuis 25 ans : "Il faisait froid, il y avait du vent, de la pluie. Et il n'y avait vraiment personne, nous étions désemparée."

Un constat partagé par Julie qui est aussi une habituée et qui vient dès le vendredi soir avec son mari, il a fallu s'adapter. "L'installation était un petit peu compliquée car il y avait beaucoup de vent, il a fallu lester les barnums pour ne pas qu'ils s'envolent, c'est toute une organisation."

Il fait encore frais dans la matinée, ce qui fait le bonheur de certains stands comme Chantal qui vend des vêtements et réalise des ventes inespérées : "Avec ce mauvais temps, ça nous a fait vendre les imperméables et les manteaux et les gilets et je regrette de ne pas avoir amené mes pulls et mes pantalons" s'amuse-t-elle. Mais le soleil est apparu dès midi pour ne plus quitter la brocante

La foire aux puces d'Aillant-sur-Tholon avec un beau temps dès midi © Radio France - Antoine Vandendrische

La foire aux puces c'est aussi l'occasion de faire des bonnes affaires comme Laurence qui porte un miroir à bout de bras. Après négociations, c'est sa trouvaille de la journée, qu'elle va mettre dans sa chambre "Surtout quand on voit tous passer que les prix augmentent. Faire des bonnes affaires, c'est toujours très intéressant. C'est inutile quelques fois d'acheter du neuf alors que dans de la seconde main, on trouve de la qualité."

Les stands de vêtements ont du succès et ça part vite comme le raconte Didier. "Déjà les autres années on vendait déjà beaucoup de choses en seconde main. Mais là c'est un peu plus que d'habitude, oui." indique-t-il.

Cette année, il y a eu un peu moins d'exposants que dans certaines années mais Franck, marchand habitué des brocantes, venu ici en tant que visiteur, a déjà remarqué ce phénomène : "C'est général. Je pense que les gens sont un peu frileux et dépensent moins, ça se ressent sur le commerce."

La Rue Charles de Gaulle, bien remplie ce dimanche en début d'après-midi © Radio France - Antoine Vandendrische

Mais pour Alice, c'est aussi dans l'esprit de la brocante de négocier : "Il faut un avoir un petit œil et il faut surtout jouer. C'est aussi un jeu de la négociation et de baisser le prix pour trouver le prix juste pour soi et pour le vendeur." Alice qui est d'ailleurs repartie avec un grand panier en osier qu'elle a obtenu 10 euros de moins que le prix affiché.