La 4G partout en Berry ?

Le premier relais sera implanté à La Chapelotte, près d'Henrichemont au Nord de Bourges, un autre est prévu sur la zone de Menetréols sur Sauldre-Sainte Montaine et un troisième dans l'Indre à Langé. Un premier pas ... au total 5.000 relais, au moins, seront érigés en France et on l'espère, quelques dizaines en Berry (Morlac et Veaugues pourraient être validés en 2019). A l'agence du numérique, on se veut optimiste, car l'état, cette fois met la pression sur les opérateurs explique Zacharia Alahyane, directeur de la Mission France Mobile : " On a identifié 600 premiers sites (et ce sera la même chose pour les listes qui suivront), les opérateurs devront offrir un service de couverture mobile sous 24 mois (suivant la date de l'arrêté préfectoral). S'ils ne respectaient pas ce délai, ils pourraient être sanctionnés par l'Arcep (l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes). Donc on a établi la liste 2018, en concertation avec les élus locaux, on prépare 2019 et ça va être comme cela jusqu'en 2024. Un relais, c'est au moins 150.000 euros d'investissement. Il y a le relais à payer mais surtout le raccordement électrique pas toujours évident en zone rurale. "

Un premier relais sera installé dans le Cher à la Chapelotte © Radio France - Michel Benoit

600 à 800 nouveaux relais, au moins, seront décidés chaque année jusque 2024. Le petit village de La Chapelotte, 180 habitants près d'Henrichemont est le projet le plus avancé. Le portable ne passe quasiment pas : " Quand on doit téléphoner, on monte à l'étage ou alors on va carrément à Henrichemont, déclare cette habitante. Cela fait six ou sept km. C'est sûr que ça pourrait être mieux.".

Philippe Moisson, président des maires du Cher © Radio France - Michel Benoit

Mais personne ne se fait d'illusion. On ne pourra jamais couvrir l'intégralité du territoire. Il restera toujours un hameau ou un quartier en zone blanche regrette. Philippe Moisson, président des maires du Cher : " J'habite près de Chateauneuf sur Cher (1.500 habitants). Dans le centre-bourg, il y a des endroits où ça ne passe pas. Dans le Sancerrois, le maire de Neuillay en Sancerre m'a appelé l'autre jour pour me dire que sa commune n'était toujours pas couverte. C'est très gênant au 21 eme siècle. Comment voulez-vous attirer des nouveaux habitants, et je ne vous parle pas du problème pour alerter les secours !" Dans le Cher, 48 % des maires estimaient en 2016 avoir une très mauvaise couverture mobile sur leur commune.