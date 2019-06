La 5.000ème borne pour les comptes Nickel est sarthoise.

La Flèche, France

La 5000ème borne Nickel est en Sarthe à La Flèche.

Cette 5.000ème borne a été installée il y a 15 jours au bar tabac le Mescal en centre-ville de la Flèche. Lancé il y maintenant cinq ans, le compte Nickel, c'est cette borne interactive installée dans les bureaux de tabac qui vous permet d'ouvrir un compte en moins de cinq minutes et d'avoir moins de frais que dans une agence traditionnelle. En Sarthe, sur les 278 bureaux de tabac, il y a 43 bornes de comptes nickel.

Pour les buralistes, cette diversification rapporte. Nadine Lemee, la gérante du bar tabac le Mescal à La Flèche souligne : "avec la baisse des ventes du tabac, nous avons été obligé de nous diversifier. Nous faisons par exemple les colis, les jeux et maintenant le compte nickel. Ça permet de multiplier nos offres, de diversifier la clientèle et surtout de la fidéliser. Quelqu'un qui vient sur la borne Nickel pourra aussi acheter une revue, jouer au loto et pourquoi pas récupérer un colis".

La façade du bar tabac Le Mescal qui à la 5.000ème borne du compte Nickel © Radio France - Christelle Caillot

Ça marche et c'est très contrôlé.

"Pas question d'avoir des fraudeurs ou du blanchiment d'argent" nous dit Emmanuel Fargeau le directeur commercial de Nickel. "Nous avons une vérification des pièces d'identité. La borne lit et scanne les pièces, et nous avons un système qui nous permet de savoir que c'est bien la bonne personne avec la bonne pièce d'identité. Et puis, bien évidemment, nous avons l'agrément de la banque de France. On est très vigilant dans la lutte contre le blanchiment d'argent et contre le terrorisme. En cinq ans, on a un million 250.000 personnes qui ont ouvert un compte Nickel. Chez nous, personne n'est à découvert, vous ne pouvez pas retirer plus que ce que vous avez sur votre compte. Du coup, on accepte tout le monde, puisque personne ne peut être à découvert avec nous.