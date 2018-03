Bayonne, France

De fortes rafales de vent, de la pluie ont eu raison de la 556ème foire au jambon de Bayonne ce samedi matin qui reste fermée au public.

Une partie de la toile qui surmontait le grand chapiteau de la Foire a été arrachée la nuit dernière. Les fortes rafales de vent encore annoncées ont contraint la municipalité et les services de sécurité à fermer l'événement au grand public. Il a fallu également convaincre les différents salaisonniers, a expliqué Yves Ugalde, adjoint au maire de Bayonne en charge de la culture et de l'animation, de quitter le chapiteau jusqu'à nouvel ordre. Une réunion est prévue à la mi-journée en mairie afin de faire le point sur la situation et décider de la réouverture ou non de la célèbre Foire au jambon de Bayonne.