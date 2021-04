La 5G arrive à Châteauroux et Déols dès le 4 mai

Orange va déployer son réseau 5G sur Châteauroux et Déols à partir du 4 mai. Cela signifie que 80% du territoire de ces deux communes sera couvert par cette nouvelle technologie. L'opérateur n'a pas installé de nouvelle antenne pour ce lancement du réseau puisque sept sites 4G existants ont été équipés en 5G. Pour l'heure, Orléans était la seule ville de la région Centre-Val de Loire qui bénéficiait de la cinquième génération de réseau depuis le mois de février.

"Nous nous engageons à une vitesse 4 fois supérieure à la 4G dès le lancement et dix fois plus rapide d'ici 2022", promet Pierre Jacobs. "Avec la 5G il faudra deux minutes pour télécharger un film d'une heure et demie en haute définition contre 15 minutes avec la 4G", ajoute-t-il. Selon le directeur d'Orange dans le Grand Ouest l'arrivée de la 5G sur Châteauroux est aussi justifiée par la future saturation de l'actuel réseau 4G sur la ville.

Pourquoi Châteauroux ?

La question se pose puisque dans le Grand ouest, la 5G concerne déjà les villes de Nantes et Rennes. "La ville était candidate dans ce dossier", souligne le maire de Châteauroux. "La couverture de cette nouvelle technologie mobile participe grandement au développement économique du territoire pour attirer les entreprises", ajoute Gil Averous. L'arrivée le 1er juillet prochain du Tour de France à Châteauroux a également favorisé le déploiement de la 5G.

Il faudra changer de téléphone mobile

Pour bénéficier de la 5G sur Châteauroux ou Déols, il faudra passer par la case dépense. Il sera indispensable d'obtenir un nouveau téléphone à moins que votre smartphone soit déjà compatible si vous l'avez acheté récemment. En plus de cela, vous devrez avoir un forfait mobile 5G. "En moyenne 5 euros de plus par mois sur son forfait chez Orange pour avoir accès à ce nouveau réseau", indique Pierre Jacobs.