La 5G arrive au Mans le 3 décembre

L’opérateur télécom Orange a annoncé mercredi 25 novembre le lancement de son réseau mobile 5G dans 15 villes françaises dont Nice,Marseille, Angers, mais aussi Le Mans. Cette nouvelle technologie représente la cinquième génération du réseau de téléphonie mobile. Elle promet d’offrir un débit de connexion téléphonique et internet quatre à cinq fois plus rapide que la 4G. Il sera par exemple possible de visionner des vidéos sur son smartphone sans problème de chargement mais aussi de connecter plusieurs appareils éléctroniques en même temps. Pour l'instant Orange a seulement communiqué sur les offres des forfaits téléphoniques 5G avec des prix allant de 29,99 à 79,99 pour 70 Go à plus de 150 Go.

Stéphane Le Foll n’a pas demandé de moratoire

Le maire socialiste du Mans Stéphane Le Foll ne s’est jamais vraiment opposé à cette nouvelle technologie, contrairement à plusieurs maires de gauche et écologistes qui ont demandé un moratoire en attendant la publication au printemps 2021 d’un rapport de l’Anses (Agence Nationale De Sécurité Sanitaire de l’Alimentation, de l’Environnement et du Travail). En Sarthe le groupe Europe Ecologie les Verts a fait une demande de moratoire le 28 septembre dernier, qui a été retoqué par le conseil municipal. Dans une interview accordée à Ouest France, Stéphane Le Foll avait notamment pointé «une logique de peur insupportable » chez les écologistes.

Vers une obsolescence problématique

Pour ses opposants, cette nouvelle technologie serait dévastatrice pour la planète. Selon le groupe de téléphonie Huaweï, un équipement 5G consomme 3,5 fois plus qu'une antenne 4G à puissance maximale. Le problème de l'obsolescence reste aussi problématique puisque des milliards d’équipements connectés vont devoir être jeté et donc se transformer en déchets du fait de leur incompatibilité avec la 5G.