La 5G déployée à Brest ce vendredi par Orange

Orange déploie ce vendredi la 5G à Brest. Il est possible de bénéficier d'un débit plus rapide si l'on a un abonnement et un téléphone compatibles.

Pour surfer au mieux dès ce vendredi, pas besoin d'aller à la Torche ! Il faut aller à Brest, où Orange déploie sa 5G. "Brest est la première ville de Bretagne à avoir droit au 5G", se réjouit Pierre Jacobs, directeur grand ouest. "C’est près de 98% de la population qui peut profiter de la 5G", à condition d'avoir un téléphone et un forfait compatibles 5G.

Ce déploiement n'est pas synonyme de nouvelles implantations d'antennes, dans le viseur des opposants, détaille le patron : "Nous avons 16 antennes mobiles. Ce sont des sites où nous avions déjà une antenne 4G. Ce n’est pas visible mais ça permet de couvrir 98% de la ville."

Brest pour la 5G, sinon comptez sur la 4G

Pour le moment aucune autre date n'est envisagée. Ni à Lannion, où est basé Orange Labs, ni à Quimper. "On est au début du lancement de la 5G" rappelle Pierre Jacobs, "et les licences ont été attribuées en novembre. Par capillarité, nous allons petit à petit déployer le réseau pour les autres villes de la métropole. Mais n’oublions pas le réseau 4G qui couvre 99% de la population du Finistère. Nous avons 40 nouveaux sites en projet sur la 4G notamment pour la ligne ferroviaire Rennes-Brest. "

La 5G pour éviter la saturation

Alors pourquoi la 5G ? "Pour éviter la saturation du réseau 4G déjà. Ça laissera la place aux clients du réseau 4G qui vont arriver. Et puis, ça va quatre fois plus vite au démarrage, jusqu’à 10 fois plus vite dans les prochaines années. C’est bénéfique aussi pour les entreprises, dans la santé, l’industrie, les smartcities." Il y a l'argument aussi avancé par Orange, de l'environnement. Au risque de faire bondir les opposants. "C’est aussi une empreinte carbone plus légère. Il consomme 10 fois moins d'énergie que les réseaux des générations précédentes."