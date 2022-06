La 5G déployée à Périgueux au début de l'été

Si vous habitez à Périgueux, vous avez peut-être remarqué ces dernières semaines le logo "5G" apparaître puis disparaître sur l'écran de votre téléphone. C'est normal : l'opérateur Orange fait les derniers tests de cette nouvelle technologie, qui devrait être disponible au début de l'été, c'est-à-dire fin juin/début juillet.

Dix fois plus de débit qu'avec la 4G

Depuis le mois de février, l'opérateur a installé les antennes 5G dans toute la ville. Vous n'avez sûrement pas vu de gros travaux, et pour cause : elles sont installées sur les pylônes déjà existants. Au total, 12 pylônes équipés de trois antennes chacun seront bientôt opérationnels. "L'antenne est raccordée tout en bas du pylône à une sorte de routeur, qui est relié aux centrales téléphoniques de la ville via la fibre avec un débit de 10 gigas" explique Mathieu Baulimon, technicien chez Orange. Soit un débit dix fois plus puissant qu'avec l'actuelle 4G.

Plus de débit, d'accord, mais à quoi ça sert ? Pour les particuliers, la 5G permettra surtout de télécharger plus rapidement applications et vidéos. Si vous avez des appareils connectés, comme des drones, ils auront également un temps de réponse plus rapide. Mais cette technologie permettra surtout aux entreprises de développer des techniques de pointe, comme la chirurgie à distance. "On peut espérer un jour des téléphones connectés en visio qui permettrait aux secours d'aider une personnes lambda à intervenir sur les lieux d'un accident en attendant l'arrivée des pompiers" explique Stéphane Phelipeau, responsable Orange des relations avec les collectivités locales. Elle pourrait aussi aider à développer des outils agricoles connectés.

La 4G et la 3G toujours accessibles, et moins saturées

Orange privilégie le déploiement de la 5G dans les zones à forte population : après Périgueux, Bergerac devrait être elle aussi connectée d'ici 2023. Pour recevoir la 5G, il faut un téléphone compatible, mais pas d'inquiétude, les réseaux 4G et 3G actuels seront toujours accessibles.

"La 5G fonctionne avec de nouvelles fréquences radios, qui ne diffusent le signal que lorsqu'un appareil passe dessous. C'est un réseau totalement différent" précise Damien Batigne, spécialiste de la stratégie du déploiement chez Orange. Et la 5G permettrait même de désaturer les réseaux actuels.