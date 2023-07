La 5G déployée en avance à Montignac-Lascaux en Dordogne pour le passage du Tour de France

Dans les rues de Montignac-Lascaux, les habitants ne sont pas nombreux à avoir appris la nouvelle. Depuis le 4 juillet dernier, plus de 80% du territoire de la commune est pourtant couvert par la 5G, la nouvelle technologie d'Internet mobile qui promet des connexions plus rapides. Après l'agglomération de Périgueux, Bergerac, la ville est la troisième zone de Dordogne qui bénéficie de cette couverture par l'opérateur Orange.

"De toute façon, je n'ai pas les moyens de me payer un forfait 5G", réagit Estéban qui dit s'être renseigné sur les tarifs il y a quelques années. L'idée ne tente pas plus Fabien, son voisin de table sur la terrasse d'un restaurant du centre-ville qui soupire : "il faudrait déjà finir d'installer la 4G parce que le réseau à Montignac est catastrophique". Sur leurs téléphones portables, les deux jeunes hommes voient régulièrement leurs barres de connexion Internet diminuer, et même disparaître dans certaines zones blanches sur les hauteurs de la commune.

"Dix fois plus rapide"

Dans son épicerie, Bernard est également sujet à de nombreuses coupures Internet. Mais la 5G lui donne de l'espoir. "Ca ne peut apporter que des bonnes choses", estime le commerçant en pensant notamment aux règlements TPE à la caisse. "On est encore avec un appareil 3G, ça rame beaucoup... peut être qu'avec la 5G on fera plus de chiffres !", rigole-t-il.

La couverture 5G est déployé sur 80% de Montignac et sur des parties des communes voisines. - Orange

Même constat pour Hakim, habitant dans le centre-ville. Dès qu'il rentre de son travail, il se consacre à sa deuxième activité : DJ. "Pour télécharger mes musiques, je sais que je ne peux pas le faire le soir entre 19 heures et 21 heures car il y a trop de monde connecté". La 5G pourrait lui faire gagner du temps. Selon le directeur des relations avec les collectivités locales de Dordogne chez l'opérateur Orange, Stéphane Phelippeau, la 5G apporte un débit "dix fois plus rapide" et doit permettre de "désengorger la commune".

Une bonne connexion pour le Tour de France

Les coupures de 4G interviennent notamment lors d'événements qui rassemblent de nombreuses personnes. C'est pour cette raison qu'Orange a profité de l'arrivée de la troisième étape du Tour de France Femmes à Montignac-Lascaux pour couvrir la ville en 5G.

"La 4G n'aurait pas supporter la totalité des personnes présentes, assure Stéphane Phelippeau, ça offre une capacité supplémentaire". Mais le directeur insiste, la 5G n'est pas déployé sur un seul événement, la ville est définitivement couverte. Les personnes disposants d'un téléphone et d'un forfait adapté pourront donc, s'ils le souhaitent, s'y connecter.