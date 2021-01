Déploiement de la 5G en Alsace : la concertation s'ouvre à Strasbourg

C'était une promesse de la majorité socialiste à Strasbourg : deux mois de réflexion, de discussion et de concertation sur la 5G débutent ce mercredi 6 janvier. L'Eurométropole lance une série d'ateliers citoyens sur cette nouvelle technologie de téléphonie mobile et ses enjeux.

"Le déploiement de la 5G et l’évolution des usages du numérique questionnent autant qu’ils passionnent", expliquent les élus de la métropole dans un communiqué. Ce travail participatif va se dérouler en quatre ateliers, chacun composé de deux séances. Le premier, qui débute ce mercredi 6 janvier s'intitule "L’exposition aux ondes : comment la mesurer ?" et se déroulera en visio de 18h à 20h. L’inscription est obligatoire sur le site de l'Eurométropole.

"C'était l'une des recommandations de la Convention citoyenne sur le climat - même si le gouvernement n'en a pas tenu compte - cela nous semblait donc important d'informer les citoyens et de les faire participer à la construction d'une politique de la ville sur cette question", explique Caroline Zorn, vice-présidente de l’Eurométropole en charge de la métropole numérique et innovante.

Un débit plus rapide, mais des questions sanitaires et écologiques

Les ateliers et les discussions vont se déployer jusqu'au 27 janvier, pour aborder autant les questions économiques que sanitaires. Au menu notamment : "5G : passage obligé pour une compétitivité technologique et économique ?", ou encore "5G et enjeux environnementaux".

La 5G, nouvelle génération de réseau mobile en France est déployée officiellement depuis le mercredi 18 novembre. Si la 5G promet d'offrir, à terme, un débit jusqu'à 10 fois plus rapide, les opérateurs comptent avant tout sur son lancement pour gérer l'augmentation du trafic et éviter la saturation de leurs réseaux mobiles. "Elle sera dans un premier temps une 4G améliorée apportant beaucoup plus de débit et de capacité", indique l'Arcep, le régulateur des télécoms. Mais les écologistes réclament davantage de concertation avant de déployer cette technologie, car elle devrait entraîner une hausse de la consommation d'électricité. Par ailleurs, elle pose encore des questions sanitaires. L’Agence nationale de sécurité sanitaire (Anses) doit remettre à la fin du premier trimestre 2021 son rapport sur la 5G, avant de donner son feu vert à son déploiement.