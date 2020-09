La 5G n'a "pas d'effets néfastes" sur la santé "à court terme", selon un rapport gouvernemental

La 5G n'a "pas d'effets néfastes" sur la santé "à court terme", selon un rapport effectué par le conseil général de l'environnement et du développement durable (CGEDD), le conseil général de l'économie (CGE), l'inspection générale des affaires sociales (IGAS) et l'inspection générale des finances (IGF), et remis ce mardi au gouvernement.

Ce rapport avait été commandé au début de l'été par le gouvernement pour répondre à la demande de "moratoire" sur l'attribution des premières fréquences 5G, exprimée par la Convention citoyenne pour le climat.

"Les effets de long terme, cancérogènes ou non, difficiles à mettre en évidence, sont à ce stade non avérés"

Concernant les effets sur la santé des ondes électromagnétiques, "il n'existe pas, selon le consensus des agences sanitaires nationales et internationales, d'effets néfastes avérés à court terme, en-dessous des valeurs limites d'exposition recommandées", écrivent les auteurs, qui s'appuient sur "un grand nombre" d'études publiés sur le sujet depuis 1950.

"Les éventuels effets de long terme, cancérogènes ou non, difficiles à mettre en évidence, sont à ce stade, pour l'essentiel, non avérés selon les mêmes agences nationales et internationales", ajoutent-ils. L'Agence nationale de sécurité sanitaire (Anses), qui avait relevé en janvier le manque de données scientifiques sur le sujet, doit rendre son rapport final en mars 2021.

Près de 70 élus de gauche et écologistes, parmi lesquels Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot ou la maire de Marseille Michèle Rubirola, ont demandé dans une tribune publiée dimanche un moratoire sur le déploiement du futur réseau mobile. Une demande balayée par Emmanuel Macron, qui a réaffirmé lundi que "la France (allait) prendre le tournant de la 5G", en ironisant sur ceux qui préfèreraient "le modèle Amish" et le "retour à la lampe à huile".

à lire aussi Bordeaux : Pierre Hurmic et 10 autres maires de grandes villes demandent un moratoire sur la 5G

Les enchères pour l'attribution des premières fréquences de la 5G doivent se tenir en septembre, ouvrant la voie à des premières offres commerciales dans certaines villes d'ici à la fin de l'année.