La 5G pour 5 villes du secteur de Granville, le ultra haut-débit débarque

Ca y est la 5 G est lancée dans 5 communes de Granville Terre et Mer : Granville, Donville-les-Bains, Saint-Pair-sur-Mer, Yquelon et Longueville. Après Cherbourg-en-Cotentin en juillet dernier, l'opérateur Orange a appuyé sur le bouton de la 5e Génération.

On assiste à une explosion de la consommation de données mobiles de l'ordre de 40% par an

La 5G c'est une nouvelle technologie sur de nouvelles fréquences qui permet des débits jusqu’à 4 fois plus rapides que la 4G mais aussi plus de services internet. Après Cherbourg-en-Cotentin en juillet dernier, l'opérateur Orange donc lancé ce mardi la 5G dans 5 communes de Granville Terre et Mer : Granville, Donville-les-Bains, Saint-Pair-sur-Mer, Yquelon et Longueville. Une très bonne nouvelle pour ce secteur où la 4G pouvait arriver à saturation fin 2022 en raison du nombre et d'habitants et de touristes chaque année.

Les entreprises sont les privilégiées de la 5G

La 5G c'est la garantie d'une meilleure couverture et d'une meilleure connexion, indispensable aujourd'hui, car on assiste à une explosion de la consommation de données mobiles de l'ordre de 40% par an. Il faut donc tenir le rythme ! La 5G pourra servir dans des domaines comme l'urbanisme (vidéo surveillance), la santé (télémédecine), les transports (véhicules autonomes) ou encore l'industrie (équipements connectés). Les entreprises vont largement en profiter, Marc Maouche est le délégué Régional Orange Normandie : "les entreprises sont le sprivilégiées de la 5G en raison de la vitesse de transmission de données . La rapidité sera 40 fois supérieure à la 4G du moment ce qui permettra à certains usines d'améliorer les processus de production. On peut aussi imaginer un architecte par exemple qui veut piloter un drone pour un chantier."

Qu'est ce que la 5G ?

L'arrivée de la 5G sur Granville c'est un peu comme si il y avait tout d'un coup l'autoroute, avec plus de voies il y a donc plus de trafic mais ça va aussi plus vite qu'une départementale comprenez ici la 4G. Et comme on assiste à une explosion de la consommation de données mobiles de 40% par an avec les nouveaux usages autour du son, de la vidéo, de l’image, il fallait bien une autoroute pour encaisser cette montée en puissance de notre consommation de données mobiles. Marc Maouche délégué Régional Orange Normandie : "vous prenez un film qui fait 4GO de données en 4G il faut un petit peu plus de 10mn pour le télécharger avec la 5G il faut 3mn".

Autre grande promesse de la 5G après la rapidité la densité et le fait de pouvoir supporter un nombre très important de connexions mobiles en même temps. Les premiers secteurs à en profiter seront sans doute l'industrie, les transports, la santé et l'urbanisme. Mais tout ne se fera pas en un jour, Marc Maouche, le délégué Régional Orange Normandie "on a terminé la 4G au bout de 10 ans à 99,9 % car il reste toujours des choses à faire et on installe encore de nouvelles antennes. Un réseau mobile n'est jamais terminé."

Pour rappel la 5G reste une question de choix mais pour en bénéficier il faut avoir un téléphone compatible et un abonnement spécifique.