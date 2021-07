La 5G s’implante en Corse

La dernière génération de réseau mobile se déploie sur la Corse. La 5G est désormais disponible à Ajaccio, Porto-Vecchio, Bastia et Calvi. Une couverture régionale qui n’en est qu’à ses prémices.

La 5G est disponible en Corse.

Cette cinquième génération de réseau mobile, la plus performante actuellement sur le marché, est désormais accessible à Ajaccio, Bastia, Porto-Vecchio et Calvi pour les clients de l’opérateur Orange. 17 antennes sont activées, 8 autres le seront dans les prochains mois.

Le déploiement de la 5G va en effet se poursuivre dans les prochaines années. D'ici à 2023, la 5G arrivera à Ghisonaccia, Corte, l’Ile-Rousse, Bonifacio, Sartène et Propriano selon l’opérateur.

Si elle permet, notamment, des téléchargements beaucoup plus rapides pour les usagers, la 5G devrait également décharger le réseau 4G parfois saturé.

Un déploiement de la 5G qui suscite en différents territoires la polémique liée aux effets de cette technologie sur la santé. Orange assure que cela n'est pas plus dangereux que la 4G, et s'appuie notamment sur un rapport de l'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de l'Alimentation, de l'Environnement et du Travail (ANSES) pour l'affirmer.