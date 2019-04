La 5G en test à Marseille

Marseille, France

C'est le Graal pour tous les utilisateurs de téléphones portables : l'arrivée de la 5G. Deux fois plus rapide que l'actuelle 4G, la technologie doit révolutionner encore l'utilisation d'internet via les portables et les objets connectés. La 5G est synonyme aussi de révolution dans le domaine de la réalité virtuelle avec un temps de latence raccourci comme jamais.

Le déploiement pour le grand public est prévu en 2020, avec la sortie à la fin de l'année des premiers appareils compatibles 5G. Depuis quelques mois, Marseille fait partie des rares villes en France et en Europe à tester la 5G, en particulier au stade Orange Vélodrome.

Une technologie critiquée par certains comme étant néfaste pour la santé : en effet le déploiement de la 5G va nécessiter une densification des antennes relais.