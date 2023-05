La 68e édition de la foire aux asperges se déroule ce week-end à Tigy

Dans la foire aux asperges de Tigy règne une ambiance festive, sur scène, des groupes jouent de la musique vintage mais c'est bien le bar à asperges qui est un lieu privilégié pour acheter des produits frais et locaux ou encore s'offrir une assiette de dégustation pour cinq euros seulement : "elles sont bonnes et en plus on a le droit à un petit velouté et un petit verre de blanc. Pour déguster, c'est très bien" affirme un habitué de la foire, attablé devant le stand.

D'autres sont venus pour visiter la foire et ne sont pas repartis les mains vides comme Florian, qui vient tous les ans chercher des asperges : "J'en ai pris deux kilos, à sept euros le kilo, ce n'est pas cher. Chaque année je m'en prends et je me régale. Ça va durer une semaine, ils vont partir très vite."

Certains bénévoles tiennent le stand, parmi-eux, Katy Amelot qui en cultive un hectare à la ferme du haut du pré de Tigy, face à l'inflation elle a dû diversifier ses points de vente : "Nous avons des clients qui habituellement nous prenaient quatre ou cinq kilos, ils en prennent deux ou trois désormais. Je fais des marchés de producteurs, en restant à la maison je n'aurais pas pu grandir ma clientèle" explique-t-elle.

Les asperges arrivent de manière permanente à la foire de Tigy © Radio France - Antoine Vandendrische

La production de Katy Amelot a bien démarré mais a été ralentie à cause des températures basses "L'asperge n'aime pas les nuits fraîches et la dernière semaine nous avons eu des nuits à deux, on a donc perdu en rendement. Mais les prochaines nuits vont être plus chaudes, ça va mettre entre 48 et 72 heures à redémarrer et ensuite ça sera stabilisé" Avec 1,5 tonne d'asperges cultivées, Katy Amelot juge cette saison "très correcte"

Un spectacle de sosies ce dimanche à 16h

Ce week-end se terminera ce dimanche à 16h par un spectacle de sosies en hommage aux Vieilles Canailles "Depuis quelques années nous invitions un artiste connu pour un concert mais c'est de plus en plus cher et nous sommes revenus à la tradition des sosies, nous en aurons trois avec les sosies de Johnny Hallyday, de Jacques Dutronc et d'Eddy Mitchell" indique Ingrid Coco, présidente de la Société des Fêtes et des Initiatives de Tigy. Le spectacle durera une heure et demie.