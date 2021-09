La 72e Foire de Saint-Étienne doit ouvrir le 24 septembre, deux ans après la dernière édition

La 72e Foire de Saint-Etienne s'ouvre le 24 septembre prochain au nouveau Parc expo de la Plaine Achille à Saint-Etienne. L'an dernier, la Foire avait été annulée deux jours avant son ouverture, à cause des contraintes sanitaires. Cette année, les organisateurs sont confiants.

L'épidémie n'a pas disparu, mais les contraintes sanitaires sont bien moins importantes que l'an dernier. La 72e Foire de Saint-Etienne va donc normalement ouvrir le 24 septembre prochain au nouveau Parc expo de la Plaine Achille à Saint-Etienne. En 2020, la Foire avait été annulée deux jours avant son ouverture, à cause des contraintes sanitaires. Une annulation qui avait coûté 600.000 euros à Saint-Etienne évènement, la société organisatrice. Mais tous les exposants avaient été remboursés.

Cette année, les organisateurs sont confiants. Ils espèrent réunir 80.000 visiteurs d'ici le 4 octobre. La Foire de Saint-Etienne signe la rentrée du monde économique du département. Cette année, un peu plus de 200 exposants ont réservé un stand. Ils réalisent entre 20 et 50% de leur chiffre d'affaire annuel pendant la foire. A 80%, ils viennent de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Le pass sanitaire et port du masque seront obligatoires pour accéder au site. Mais il n'y aura pas de jauge (sauf si les contraintes évoluent d'ici le 24 septembre).

Cette année, le thème de la Foire sera la musique, en collaboration avec l'Opéra de Saint-Etienne, le conservatoire, Focal et les archives municipales. Des artistes seront présents pour des concerts les après-midis. Ycare, Tibz, Les Frangines, Terrenoire, Flo delavega et Cats on Trees.