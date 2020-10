La 85ème Foire Internationale de Metz se termine : les exposants et visiteurs en demi-teinte

Dès le départ, les exposants savaient à quoi s'attendre. Annoncés en effectifs réduits, les 350 stands retenus pour la 85ème édition de la FIM ont dû composer cette année avec l'épidémie de Covid-19. Outre le port du masque obligatoire, la jauge maximale de 5 000 visiteurs n'a jamais été atteinte. Ce dimanche, plus de 3 600 personnes se sont toutefois trouvées à l'intérieur de Metz Expo, au plus fort de la journée. Mais pas de quoi atteindre les 172 000 visiteurs de l'an dernier.

Des allées clairsemées

L'ambiance sur place ne correspondait pas non plus à ce qui se faisait en 2019. "Cette édition ne représente pas du tout l'affluence des années précédentes", confie Mathieu Gonthier, sur son stand de toitures, dont l'agence est basée à Marly. La FIM représente habituellement le quart de son chiffre d'affaires annuel. Mais cette année, il aura fait moitié moins de vente lors des 11 jours de salon.

Même constat pour Philip Mammosser, vendeur d'escaliers. Mais il constate toutefois un point positif à ce phénomène. "Les clients qui viennent nous voir ont un vrai projet contrairement à d'habitude où beaucoup viennent simplement se balader."

Plus agréable pour déambuler

Si les affaires ne sont pas aussi bonnes que souhaitées pour les exposants, côté visiteurs, on a plus le sourire. Romain par exemple est venu de Château-Salins pour changer sa chaudière et son isolation. "L'avantage, c'est que l'on a plus accès au stand, et c'est plus convivial, moins étouffé", se réjouit-il. Mais malheureusement, l'ambiance est plus triste pour Isabelle, une habituée de la FIM. Quoiqu'il en soit, tout le monde ne regrette pas sa venue et pense déjà à l'édition prochaine pour tourner la page du Covid.