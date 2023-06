La 9e Brigade d'Infanterie de Marine fête ses 80 ans au parc Blossac de Poitiers ce samedi 10 juin

17 véhicules des armées et des militaires en treillis en provenance de 7 régiments : c'est le programme de ce samedi 11 juin au parc Blossac de Poitiers. La 9e Brigade d'Infanterie de Marine (9e BIMa) fête ses 80 ans et a pour l'occasion choisi d'aller à la rencontre des poitevins.

ⓘ Publicité

Les régiments sont venus de loin : Brive-la-Gaillarde, Le Mans, Vannes, Angoulême, Angers, ou encore Saint-Aubin-du-Cormier. Et pour l'évènement, ils ont amené avec eux leur matériel, et les véhicules spécifiques à chacune des unités. Il y en a 17 en tout, et parmi ceux-ci, des engins dont le grand public connait bien les noms. Par exemple, le canon "Caesar", ou encore le char blindé "Griffon".

Le char blindé "Griffon", en provenance du 126e régiment d'infanterie de Brive-La-Gaillarde. © Radio France - Salomé Martin

L'idée est de proposer une immersion aux poitevins, afin qu'ils découvrent les différents métiers de la 9e BIMa, mais aussi le quotidien des militaires. "On n'est pas là pour raconter nos guerres. On est là pour échanger, passionner et répondre aux questions", explique le caporal-chef Anthony. Et aussi faire tomber certains fantasmes ou mystères autour de la vie des soldats : "les 'on-dit' on est là aussi pour y répondre ! Par exemple, le tireur d'élite, oui, il peut porter des lunettes", sourit-il.

80 ans d'histoire

La 9e BIMa "a été créée en juillet 1943, en Afrique du Nord, pour participer à la Libération de la France" raconte le Général Hervé Pierre. A cette époque, c'était la 9e division d'infanterie coloniale. "Elle a été recréée en Bretagne en 1963, ce qui correspond pour l'Armée française, aux suites de la fin de la guerre d'Algérie. Les armées sont complètement reconfigurées". Aujourd'hui, les 7 régiments se composent de 10 000 militaires.

La 9e BIMa est composée de 7 régiments et compte 10 000 militaires dans ses rangs. © Radio France - Salomé Martin

L'évènement anniversaire se tient de 10H00 à 19H00 au parc Blossac de Poitiers. Les curieux pourront monter dans les véhicules et discuter avec les militaires, mais aussi découvrir douche de campagne, unité de soin, rations et armes. Enfin, la fanfare et bagad jouera à 11H30 sur la place Notre-Dame, et à 19H00 devant la mairie.