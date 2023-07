La baguette de pain contient 20% de sel en moins qu'en 2015

La baguette de votre boulanger est moins salée. La teneur en sel a diminué "de plus de 20%" dans les pains courants, comme la baguette et les autres pains blancs, depuis 2015, selon le ministère de l'Agriculture. En moyenne, ces pains contiennent 1,34 grammes de sel pour 100 grammes. "Ces bons résultats doivent maintenant être étendus à tous les types de pain", indique le ministère dans un communiqué.

Objectif : moins 30% de sel d'ici à 2025

En mars 2022, lors du Salon de l'agriculture, la filière boulangerie s'était engagée à diminuer de 10% la teneur en sel dans toutes les catégories de pains d'ici à 2025. Les Etats membres de l'Organisation mondiale de la santé, dont la France, se sont aussi engagés à "réduire la consommation de sel de 30% d'ici à 2025".

Le sel en grande quantité est connu pour augmenter les risques d'hypertension artérielle, de maladie cardio-vasculaire et d'accident vasculaire cérébral. Mais les boulangers assurent qu'une baguette sans sel serait bien moins bonne. Le sodium permet aussi d'améliorer la souplesse de la pâte et de mieux la conserver. D'autant que la fameuse baguette, symbole de la gastronomie française est désormais inscrite au patrimoine immatériel de l'Unesco .

Autant de sel dans une demi baguette que dans un grand paquet de chips

D'après une enquête réalisée début 2023 par l'UFC Que Choisir, le taux de sel dans les différents pains vendus peut varier du simple au double. L'organisation a analysé 111 pains différents. Dans certains cas, il y a autant de sel dans une demi baguette que dans un grand paquet de chips.

L'UFC Que Choisir indique que les boulangers peuvent pétrir leur pâte de manière moins intense ou laisser reposer la pâte plus longtemps, pour apporter plus de goût et limiter la quantité de sel. Mais les professionnels ne sont pas incités à le faire. Contrairement à la Grèce, le Portugal ou l'Allemagne, aucune obligation légale ne réglemente la quantité de sel dans le pain en France. Il n'y a pas non plus d'obligation à indiquer la teneur en sel sur les présentoirs.