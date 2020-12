La baguette la Mayennette revisitée pour figurer sur la table du réveillon

La Mayennette a été lancée en mai 2020. La particularité de cette baguette c'est qu'elle est 100% Mayennaise, _"née il y a deux ans et demi d'une discussion entre un agriculteur et une boulangère "rapporte Damien Pervis, agriculteur à Saint Denis du Maine et président de céréales 53. La boulangère cherchait du blé mayennais pour la farine et les producteurs en ont produit. Moins d'un an après son lancement, la Mayennette approche du million de ventes. Cela représente entre 5000 et 6000 baguettes vendues par jour dans les 60 boulangeries qui la distribuent. "On est prêt à produire, on a du blé de qualité même pour 5 ou 6 millions" précise Damien Pervis qui ajoute "avec la situation sanitaire, on a vu un retour vers les produits locaux, on espère que ca va durer"_

La Mayennette garnie au confit de canard à savourer au réveillon

En tout cas, pour les fêtes, Louise Rozel plus connue sous le nom de Cheffe Loulou a revisité la Mayennette pour la garnir de confit de canard "_on va retrouver du gras en bouche, très fondant avec le croustillant de la mayennette on a mis du fromage frais qui va apporter de la douceur. _Sur la recette, on trouve aussi du potimaron, de l'huile d'olive, du jus de pomme et une salade de jeune pousses. "Ca peut se servir en apéritif en entrée, ca peut arriver à n'importe quel moment sur votre table" précise Cheffe Loulou.

La Mayennette en habit de fête © Radio France - Delphine Garnault