La baignade de nouveau autorisée au lac de Pombonne à Bergerac

Il fait tellement chaud ces derniers jours, que les habitants de Bergerac vont pouvoir pousser un gros "ouf" de soulagement. La baignade est de nouveau autorisée au lac de Pombonne, à partir de ce lundi. Les résultats des analyses de l'eau sont bons.

Vendredi, l'Agence régionale de santé avait décidé d'interdire la baignade après qu'on ait découvert la présence de la bactérie E-Coli en trop forte quantité dans l'eau.

La baignade ouverte jusqu'en septembre

La baignade est autorisée jusqu'au dimanche 3 septembre prochain. Elle est surveillée en face de la plage et du plan d'eau "loisirs", et dans le secteur du poste de secours. On peut se baigner dans le lac tous les jours, même les jours fériés, de 11h30 à 18h30. En dehors de ces périodes, la baignade n'est pas autorisée.